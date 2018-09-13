Полоз: «Сборная России постепенно выходит на новый уровень»

Нападающий «Рубина» и сборной России Дмитрий Полоз считает, что национальная команда благодаря поддержке болельщиков выходит на новый уровень.

«В команде царит очень положительная и приятная атмосфера. После удачного выступления на домашнем чемпионате мира сборной удалось повернуть к себе болельщиков.

Просто посмотрите, как команду поддерживали на игре с Чехией в Ростове – это было очень здорово. При такой атмосфере на трибунах мы просто не можем плохо играть.

Действительно, команда прибавляет от матча к матчу. При этом все понимают, что нам еще есть, куда расти. Сборная России постепенно выходит на новый уровень», – считает Полоз.

Товарищеский матч Россия – Чехия завершился со счетом 5:1. Полоз отметился голом в этой встрече.