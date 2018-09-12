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    BBC провел расследование о посещаемости матчей АПЛ. Клубы подозревают в завышении данных

    Журналисты BBC провели расследование, в ходе которого нашли расхождения между официальными данными о посещаемости клубов АПЛ с данными, предоставленными полицией.

    Журналистам удалось получить информацию о семи из 20 клубов лиги. У шести из них официальные данные не совпадают с информацией от полиции.

    Посещаемость домашних матчей «Вест Хэма» завышается на 12 530 человек (55 309 зрителей данным «Вест Хэма» и 42 779 по информации от полиции). Также расхождения есть у «Манчестер Сити», «Саутгемптона», «Тоттенхэма», «Челси» и «Уотфорда». Официальные данные «Манчестер Юнайтед» совпали с данными полиции.

    Одна из причин, почему информация клубов и полиции не совпадает, в том, что клубы публикуют отчеты о проданных билетах, а не о количестве людей на стадионе. Если владельцы абонементов пропустят матч, то они все рано будут учтены в посещаемости.

    Источник: BBC

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    12.09.2018 22:25
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 19:28

      Вся беда в абонементах и перекупщиках.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2018, 19:10

      Один Ливерпуль ничего не завышает. Стадион под завязку забит, просто бери данные о количестве мест.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 сентября 2018, 08:27

      Что-то не вижу состава преступления. Разве эти способы подсчёта вообще на что-то влияют? Пшик, а не проблема.

      2
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      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Cules2013 13 сентября 2018, 12:39

      еще один инструмент обхода финансового фейрплей, как и продажа маек футболиста на 300 ахелиард долларов за одну неделю ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 13 сентября 2018, 04:43

      ++++++++++++++++++++++

      -1
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 13 сентября 2018, 00:56

      Складывается ощущение , что где Англия то там не всё чисто.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 сентября 2018, 00:33

      Перекупщикам не все билеты удаётся сбыть. Вот она и разница.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 13 сентября 2018, 00:07

      Как писали в застойные советские времена:"У нас это невозможно!" К почти пустым трибунам на подавляющем количестве матчей никак не удастся ничего приписать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 12 сентября 2018, 23:57

      Искусственный подлог. Типа, эти люди есть на матче. А по факту их нет. Тонкий англицкий юмор не каждый может понять.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 12 сентября 2018, 22:38

      Вот им делать нечего. Какая разница, клубу главное чтобы деньги шли на счёт, а с билетов или абонементов до балды.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Yev 12 сентября 2018, 23:02

      Разница есть. За годовой абонемент болельщик заплатил, а ходит он или нет или кто-то по нему другой клубу фиолетово, деньги уже на счёте. А вот билеты на матч покупают и по ним идут на матч здесь и сейчас.

      3
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Рубик Докоян 12 сентября 2018, 23:45

      И где тут преступление? Места, занятые абонементом уже не продадут, так что их можно считать перманентно занятыми. Или нужно считывать количество прохождений через валидатор в каждом отдельном матче? Кому это вообще нужно?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Файдаэн 12 сентября 2018, 23:50

      Так никто о преступлении и не говорит. Просто приводят в чём разница подсчёт болельщиков на матче полиции и клубов.

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