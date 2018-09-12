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  • BBC провел расследование о посещаемости матчей АПЛ. Клубы подозревают в завышении данных

BBC провел расследование о посещаемости матчей АПЛ. Клубы подозревают в завышении данных

12 сентября 2018, 22:25
13

Журналисты BBC провели расследование, в ходе которого нашли расхождения между официальными данными о посещаемости клубов АПЛ с данными, предоставленными полицией.

Журналистам удалось получить информацию о семи из 20 клубов лиги. У шести из них официальные данные не совпадают с информацией от полиции.

Посещаемость домашних матчей «Вест Хэма» завышается на 12 530 человек (55 309 зрителей данным «Вест Хэма» и 42 779 по информации от полиции). Также расхождения есть у «Манчестер Сити», «Саутгемптона», «Тоттенхэма», «Челси» и «Уотфорда». Официальные данные «Манчестер Юнайтед» совпали с данными полиции.

Одна из причин, почему информация клубов и полиции не совпадает, в том, что клубы публикуют отчеты о проданных билетах, а не о количестве людей на стадионе. Если владельцы абонементов пропустят матч, то они все рано будут учтены в посещаемости.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Саутгемптон Уотфорд Вест Хэм
Комментарии (13)
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Yev
1536781101
Вот им делать нечего. Какая разница, клубу главное чтобы деньги шли на счёт, а с билетов или абонементов до балды.
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+50/-50
1536785864
Искусственный подлог. Типа, эти люди есть на матче. А по факту их нет. Тонкий англицкий юмор не каждый может понять.
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multiscan
1536786435
Как писали в застойные советские времена:"У нас это невозможно!" К почти пустым трибунам на подавляющем количестве матчей никак не удастся ничего приписать.
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vitvik
1536788038
Перекупщикам не все билеты удаётся сбыть. Вот она и разница.
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fedor131313
1536789414
Складывается ощущение , что где Англия то там не всё чисто.
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Львиное сердце
1536803006
++++++++++++++++++++++
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Cules2013
1536816450
Что-то не вижу состава преступления. Разве эти способы подсчёта вообще на что-то влияют? Пшик, а не проблема.
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prezent2017
1536855029
Один Ливерпуль ничего не завышает. Стадион под завязку забит, просто бери данные о количестве мест.
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zigbert
1536856106
Вся беда в абонементах и перекупщиках.
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