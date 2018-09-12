BBC провел расследование о посещаемости матчей АПЛ. Клубы подозревают в завышении данных

Журналисты BBC провели расследование, в ходе которого нашли расхождения между официальными данными о посещаемости клубов АПЛ с данными, предоставленными полицией.

Журналистам удалось получить информацию о семи из 20 клубов лиги. У шести из них официальные данные не совпадают с информацией от полиции.

Посещаемость домашних матчей «Вест Хэма» завышается на 12 530 человек (55 309 зрителей данным «Вест Хэма» и 42 779 по информации от полиции). Также расхождения есть у «Манчестер Сити», «Саутгемптона», «Тоттенхэма», «Челси» и «Уотфорда». Официальные данные «Манчестер Юнайтед» совпали с данными полиции.

Одна из причин, почему информация клубов и полиции не совпадает, в том, что клубы публикуют отчеты о проданных билетах, а не о количестве людей на стадионе. Если владельцы абонементов пропустят матч, то они все рано будут учтены в посещаемости.