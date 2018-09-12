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    Хедира: «Ювентус» – это синоним великой истории. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира рассказал о задачах клуба на сезон.

    «Ювентус» – это синоним великой истории. Если ты играешь за этот клуб, то хочешь быть чемпионом.

    Нужно всегда отдавать всего себя и быть гордым выступать за эту команду, потому что она лучшая в Италии и, надеюсь, будет лучшей в Европе.

    Побеждать в чемпионате и Кубке всегда сложно. Понятно, что мы хотим продолжить побеждать в этих турнирах, но также мы хотим выиграть Лигу чемпионов», – сказал Хедира.

    Хедира продлил контракт с «Ювентусом»

    Источник: Football Italia

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    12.09.2018 21:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1364

      МВС 14 сентября 2018, 18:41

      задачи у Юве неизменны всегда.в эти четыре года Лига будет нашей.есть такая уверенность.

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 19:20

      Можно попробовать Сами ,шансы в этом сезоне у вас не плохие.

      1
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      Рейтинг: +24275

      DOCTOR PENALTY 12 сентября 2018, 23:20

      Заряжен не слабо.

      1
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