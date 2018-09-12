Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира рассказал о задачах клуба на сезон.

«Ювентус» – это синоним великой истории. Если ты играешь за этот клуб, то хочешь быть чемпионом.

Нужно всегда отдавать всего себя и быть гордым выступать за эту команду, потому что она лучшая в Италии и, надеюсь, будет лучшей в Европе.

Побеждать в чемпионате и Кубке всегда сложно. Понятно, что мы хотим продолжить побеждать в этих турнирах, но также мы хотим выиграть Лигу чемпионов», – сказал Хедира.

Хедира продлил контракт с «Ювентусом»