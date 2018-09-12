Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о главном тренере команды Массимо Каррере.

– Как вам работа с Каррерой?

– Каррера – всегда положительный человек, сильный мотиватор и хороший тренер, который привел нашу команду к чемпионству. Всегда поможет, поддержит, даст совет.

– Как поменялась жизнь?

– Жизнь не поменялась – на улице только стали чаще узнавать. Это часть нашего дела, а все остальное не поменялось.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ после шести туров.