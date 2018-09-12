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    Максименко: «Каррера – сильный мотиватор. Он привел нашу команду к чемпионству»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о главном тренере команды Массимо Каррере.

    – Как вам работа с Каррерой?

    – Каррера – всегда положительный человек, сильный мотиватор и хороший тренер, который привел нашу команду к чемпионству. Всегда поможет, поддержит, даст совет.

    – Как поменялась жизнь?

    – Жизнь не поменялась – на улице только стали чаще узнавать. Это часть нашего дела, а все остальное не поменялось.

    «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ после шести туров.

    Источник: РФС

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    12.09.2018 19:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 15:04

      Есть с кого брать пример Александр.

      2
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 12 сентября 2018, 20:39

      Как гласит новая спартаковская поговорка: "На Карреру надейся, а сам не плошай"! ))))))))))))))))))))))))

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