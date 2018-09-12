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    Широков: «Маркизио усилил бы «Динамо». С удовольствием взяли бы его»

    Заместитель генерального директора «Динамо» Роман Широков поделился мнением о переходе полузащитника Клаудио Маркизио в «Зенит».

    – В «Зенит» пришел Маркизио, в «Локомотив» — Крыховяк и Хеведес. В «Спартаке» работают над трансфером Терри. Вам понятна логика приглашения возрастных игроков?

    – Такую звезду, как Маркизио, мы бы с удовольствием взяли. Джон Терри – большой игрок, но у него вот уже несколько месяцев после «Астон Виллы» нет игровой практики. В каком он состоянии – непонятно. К тому же Маркизио все-таки 32 года, а Терри 37.

    – Но защитники могут играть чуть дольше.

    У нас не такой легкий чемпионат, как это может показаться. Неизвестно, как бы он себя проявил.

    – В чем в принципе смысл таких трансферов? В привлечении болельщиков?

    Безусловно, это одна из причин. Но у «Зенита» более реальный вариант, чтобы переход еще и команде помог. У «Спартака» просто цейтнот – они могут только свободных агентов рассматривать на эту позицию.

    – Федун говорил, что им предлагали Маркизио. А «Динамо»?

    Нам – нет.

    – Если предложили – взяли бы?

    – Если бы потянули зарплату – да. Он бы усилил «Динамо».

    40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо

    Источник: Sport24

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    12.09.2018 01:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +115

      яцык 12 сентября 2018, 10:48

      зачем зря дискусировать если бы дакабы

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