Широков: «Маркизио усилил бы «Динамо». С удовольствием взяли бы его»

Заместитель генерального директора «Динамо» Роман Широков поделился мнением о переходе полузащитника Клаудио Маркизио в «Зенит».

– В «Зенит» пришел Маркизио, в «Локомотив» — Крыховяк и Хеведес. В «Спартаке» работают над трансфером Терри. Вам понятна логика приглашения возрастных игроков?

– Такую звезду, как Маркизио, мы бы с удовольствием взяли. Джон Терри – большой игрок, но у него вот уже несколько месяцев после «Астон Виллы» нет игровой практики. В каком он состоянии – непонятно. К тому же Маркизио все-таки 32 года, а Терри 37.

– Но защитники могут играть чуть дольше.

– У нас не такой легкий чемпионат, как это может показаться. Неизвестно, как бы он себя проявил.

– В чем в принципе смысл таких трансферов? В привлечении болельщиков?

– Безусловно, это одна из причин. Но у «Зенита» более реальный вариант, чтобы переход еще и команде помог. У «Спартака» просто цейтнот – они могут только свободных агентов рассматривать на эту позицию.

– Федун говорил, что им предлагали Маркизио. А «Динамо»?

– Нам – нет.

– Если предложили – взяли бы?

– Если бы потянули зарплату – да. Он бы усилил «Динамо».

40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо