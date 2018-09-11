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    «Спартак» начал помогать Мельгарехо в оформлении российского гражданства

    «Спартак» начал помогать полузащитнику команды Лоренцо Мельгарехо с оформлением российского гражданства.

    Парагваец живет в России с 2013 года. Это означает, что он уже может запустить процедуру получения паспорта гражданина РФ, что позволит ему избавиться от статуса легионера в РПЛ. Точные сроки решения данного вопроса пока неизвестны.

    Мельгарехо перешел за московский клуб из «Кубани» в феврале 2016 года. С тех пор он 28-летний футболист провел за «Спартак» 69 матчей, забил 12 голо и сделал шесть результативных передач.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.09.2018 16:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 11 сентября 2018, 23:30

      Интересно почему Бокетти не хочет Российское гражданство? у него же Русская жена.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 сентября 2018, 19:52

      Мода что ли на Российский паспорт ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 11 сентября 2018, 17:27

      Пора Лоренцо ,ты заслужил это. Даже если тебя не будет в нашей сборной.

      5
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      ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun > zigbert 11 сентября 2018, 17:35

      Даже если не будет в сборной, большой плюс для Спартака, если еще одним игроком с "правильным паспортом" в команде станет больше. У Карреры будет больше выбора в плане на игру.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert > oyabun 11 сентября 2018, 17:42

      Конечно все преимущества российского паспорта ,будут выгодны нашей команде.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      vshter76 11 сентября 2018, 17:17

      с 13 года живет, а люди вон через 4 месяца уже депутатами становятся

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > vshter76 11 сентября 2018, 18:03

      Все-таки основными кандидатами в депутаты у нас являются члены сборной
      по художественной гимнастики. Отбор проходят на высшем уровне.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 11 сентября 2018, 16:56

      Все правильно, чем он хуже Гилерме, Фернандеса, Жоазиньо, Ари. Для Спартака это плюс, а о сборной говорить не стоит, хотя все в его собственных руках-ногах. Во-всяком случае он заменил Комбарова на все 200%. Честно говоря уже и не хочется видеть Димона на той позиции. Выдал он один сезон мощно и сдулся. Видать, это была его последняя "лебединая песня".

      6
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      Рейтинг: +1126

      richi > Т34 11 сентября 2018, 21:16

      "на все 200%" - Мельгарехо один за обоих Комбаровых пахал? Или за каких то других двух человек?

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > richi 11 сентября 2018, 21:34

      Если взять игру Комбарова за 100%, то Мельгарехо работает на его месте на все 200%. Пользы от него больше в два раза. Доходчиво объяснил?

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > Т34 12 сентября 2018, 09:23

      А если измерять игру Мельгарехо в попугаях?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 сентября 2018, 16:37

      Как раз отличная замена деревянному Комбаряну, ещё и сборной может нашей помочь) Главное не затягивать этот вопрос, как подписанный контракт с Терри.

      5
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      Рейтинг: +27

      Лёхa372 11 сентября 2018, 16:36

      он же заигран за парагвай?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Лёхa372 11 сентября 2018, 16:37

      пару товарняков, ни одного официального матча, что удивительно)

      3
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