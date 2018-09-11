«Спартак» начал помогать Мельгарехо в оформлении российского гражданства

«Спартак» начал помогать полузащитнику команды Лоренцо Мельгарехо с оформлением российского гражданства.

Парагваец живет в России с 2013 года. Это означает, что он уже может запустить процедуру получения паспорта гражданина РФ, что позволит ему избавиться от статуса легионера в РПЛ. Точные сроки решения данного вопроса пока неизвестны.

Мельгарехо перешел за московский клуб из «Кубани» в феврале 2016 года. С тех пор он 28-летний футболист провел за «Спартак» 69 матчей, забил 12 голо и сделал шесть результативных передач.