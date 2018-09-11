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«Спартак» начал помогать Мельгарехо в оформлении российского гражданства

11 сентября 2018, 16:30
14

«Спартак» начал помогать полузащитнику команды Лоренцо Мельгарехо с оформлением российского гражданства.

Парагваец живет в России с 2013 года. Это означает, что он уже может запустить процедуру получения паспорта гражданина РФ, что позволит ему избавиться от статуса легионера в РПЛ. Точные сроки решения данного вопроса пока неизвестны.

Мельгарехо перешел за московский клуб из «Кубани» в феврале 2016 года. С тех пор он 28-летний футболист провел за «Спартак» 69 матчей, забил 12 голо и сделал шесть результативных передач.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (14)
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Лёхa372
1536673015
он же заигран за парагвай?
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ivanthebest
1536673037
Как раз отличная замена деревянному Комбаряну, ещё и сборной может нашей помочь) Главное не затягивать этот вопрос, как подписанный контракт с Терри.
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Т34
1536674169
Все правильно, чем он хуже Гилерме, Фернандеса, Жоазиньо, Ари. Для Спартака это плюс, а о сборной говорить не стоит, хотя все в его собственных руках-ногах. Во-всяком случае он заменил Комбарова на все 200%. Честно говоря уже и не хочется видеть Димона на той позиции. Выдал он один сезон мощно и сдулся. Видать, это была его последняя "лебединая песня".
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vshter76
1536675453
с 13 года живет, а люди вон через 4 месяца уже депутатами становятся
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zigbert
1536676063
Пора Лоренцо ,ты заслужил это. Даже если тебя не будет в нашей сборной.
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Zenmaster
1536684767
Мода что ли на Российский паспорт ???
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ViktorMG
1536697859
Интересно почему Бокетти не хочет Российское гражданство? у него же Русская жена.
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