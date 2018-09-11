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    Тухель: «В борьбе за место в воротах «ПСЖ» Ареоля – фаворит»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился своим видением на место основного вратаря своей команды.

    «Да, я определился с основным голкипером. Решение не окончательное, но я сказал Альфонсе, что в борьбе за место в воротах он фаворит. Он является выпускником местной академии, «ПСЖ» для него – это все. И он очень сильно хочет проявить себя. Это вызывает уважение.

    В клубе должны гордиться тем, что у нас есть такие игроки. Нам нужны те, кто всей душой за «ПСЖ», кто олицетворяет собой клуб.

    Что касается Буффона, то тут все несколько иначе. Это – легенда, кумир Альфонсе. Оба сильные личности. Нам придется действовать тонко, и Джиджи с Альфонсе это знают.

    Если мы найдем эту тонкую грань, то, уверен, что мы только выиграем. Не сомневаюсь, что Альфонсе будет играть хорошо благодаря Джиджи, а не вопреки ему.

    Джиджи – это не игрок скамейки. У него огромное влияние на команду. К примеру, он блестяще отыграл против «Генгама», спасал нас во втором тайме. Он в запасе, потому что Ареоля нужно играть», – сказал Тухель.

    Источник: RMC

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    11.09.2018 09:53
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 11 сентября 2018, 12:15

      Всё-таки изначально это была авантюра со стороны Буффона, нужно было ему красиво заканчивать, уходя из Юве на пенсию...

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