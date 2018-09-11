Тухель: «В борьбе за место в воротах «ПСЖ» Ареоля – фаворит»

Всё-таки изначально это была авантюра со стороны Буффона, нужно было ему красиво заканчивать, уходя из Юве на пенсию...
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился своим видением на место основного вратаря своей команды.
«Да, я определился с основным голкипером. Решение не окончательное, но я сказал Альфонсе, что в борьбе за место в воротах он фаворит. Он является выпускником местной академии, «ПСЖ» для него – это все. И он очень сильно хочет проявить себя. Это вызывает уважение.
В клубе должны гордиться тем, что у нас есть такие игроки. Нам нужны те, кто всей душой за «ПСЖ», кто олицетворяет собой клуб.
Что касается Буффона, то тут все несколько иначе. Это – легенда, кумир Альфонсе. Оба сильные личности. Нам придется действовать тонко, и Джиджи с Альфонсе это знают.
Если мы найдем эту тонкую грань, то, уверен, что мы только выиграем. Не сомневаюсь, что Альфонсе будет играть хорошо благодаря Джиджи, а не вопреки ему.
Джиджи – это не игрок скамейки. У него огромное влияние на команду. К примеру, он блестяще отыграл против «Генгама», спасал нас во втором тайме. Он в запасе, потому что Ареоля нужно играть», – сказал Тухель.