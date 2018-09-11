Гвардиола встретился с представителями Рабьо

«Манчестер Сити» рассматривает вариант усиления состава полузащитником «ПСЖ» Адрианом Рабьо.

Главный тренер англичан Хосеп Гвардиола провел переговоры с представителями 23-летнего француза. На встрече обсуждались общие вопросы, затрагивающие возможность и желание Рабьо на переход в «Сити».

Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют «Милан», «Барселона», «Ювентус»​ и «Ливерпуль».

Рабьо играет в составе «ПСЖ» с 2012 года. В текущем сезоне полузащитник провел пять матчей за «ПСЖ», в которых забил один гол.