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    Гвардиола встретился с представителями Рабьо

    «Манчестер Сити» рассматривает вариант усиления состава полузащитником «ПСЖ» Адрианом Рабьо.

    Главный тренер англичан Хосеп Гвардиола провел переговоры с представителями 23-летнего француза. На встрече обсуждались общие вопросы, затрагивающие возможность и желание Рабьо на переход в «Сити».

    Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют «Милан», «Барселона», «Ювентус»​ и «Ливерпуль».

    Рабьо играет в составе «ПСЖ» с 2012 года. В текущем сезоне полузащитник провел пять матчей за «ПСЖ», в которых забил один гол.

    Источник: Manchester Evening News

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    11.09.2018 08:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 11:31

      Лакомый кусочек.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 09:56

      За него развернётся борьба между топ-клубами.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 21:23

      на халяву же свободным может летом перейти, ещё бы)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cules2013 11 сентября 2018, 21:37

      Безусловно. Зимой уже может вести переговоры он или его агент с представителями заинтересованных клубов, и выбивать себе шикарные подъёмные и такую же "личку".

      2
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