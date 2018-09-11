Тухель недоволен работой «ПСЖ» на трансферном рынке

в общем-то эта позиция давно вызывает вопросы, тут не поспоришь, но подбор исполнителей в целом, общекомандный класс, а какая молодёжь талантливая сейчас у парижан. Тухель уже отмазку нашёл на будущее?
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель, который пришел во французский клуб прошедшим летом, недоволен работой парижан на трансферном рынке.
Главная претензия немецкого специалиста к руководству клуба заключается в том, что не удалось приобрести замену полузащитнику Тиаго Мотте.
Прошедшим летом «ПСЖ» подписал голкипера Джанлуиджи Буффона, нападающего Эрика Чупо-Мотинга и защитников Хуана Берната и Тило Керера.