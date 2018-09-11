Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тухель недоволен работой «ПСЖ» на трансферном рынке

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель, который пришел во французский клуб прошедшим летом, недоволен работой парижан на трансферном рынке.

    Главная претензия немецкого специалиста к руководству клуба заключается в том, что не удалось приобрести замену полузащитнику Тиаго Мотте.

    Прошедшим летом «ПСЖ» подписал голкипера Джанлуиджи Буффона, нападающего Эрика Чупо-Мотинга и защитников Хуана Берната и Тило Керера.

    Источник: RMC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2018 08:44
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 сентября 2018, 21:26

      в общем-то эта позиция давно вызывает вопросы, тут не поспоришь, но подбор исполнителей в целом, общекомандный класс, а какая молодёжь талантливая сейчас у парижан. Тухель уже отмазку нашёл на будущее?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2018, 20:30

      ПСЖ при этом тренере заТухнет иметь таких игроков и быть недовольным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 11 сентября 2018, 15:15

      Довольной версии Тухеля в принципе не существует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 11 сентября 2018, 09:16

      Недоволен, видимо, тем, что Вайгля с Герреро не подписали. Компания вообще слабая. Чупо-Мотинг и Бернат - не игроки для основы топ команд. Керер - скорее на перспективу. Ну а Буффон при всём своём опыте уже далеко не на пике. По сути ни одного приобретения сильного игрока на долго. ФФП поджал серьезно, похоже.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11