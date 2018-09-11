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  • Луческу: «Турция лучше России. Мы планирует победить в Сочи»

Луческу: «Турция лучше России. Мы планирует победить в Сочи»

11 сентября 2018, 01:10
37

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу подвел итоги победного матча Лиги наций со Швецией (3:2).

В предыдущей игре турнира турецкая команда проиграла на своем поле России – 1:2. Следующая встреча Турции с россиянами пройдет 14 октября в Сочи.

«Сегодня было продолжение матча против России. Мы хорошо играли и тогда, но не смогли добиться нужного результата. Я очень доволен результатом. Команда показала хорошую сплоченность на поле.

Мы играем в футбол лучше сборной России. И мы планирует выиграть в Сочи», – сказал Луческу.

Источник: fanatik.com.tr
Турция Россия Луческу Мирча
Комментарии (37)
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Mr Rikko
1536617654
Не говори ГОП, пока... Лучше они, как же. Звиздеть - не мешки ворочать... Вы у себя дома продули то... В Сочах трешечку вам отгрузят - и поедешь ты обратно в табор...
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ivanthebest
1536619612
Как говорится п..здеть, не мешки ворочать)) А этого сопливого румына, мы ещё по зине помним, чуть что сразу в кусты и виноваты во всём судьи))
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alexivanof197
1536630609
ты уже и чемпионат в России однажды выиграл
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serppion
1536631833
Мерзкое впечатление от слов Луческу. Выживший из ума цыган нагло продает больную лошадь. Причем, не свою, краденую.
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Полная Канистра
1536633150
нытик привет!!!! как бы ты этого не хотел чпок-чпок ещё и в Сочи получишь
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Добрый Бобер
1536645145
"Это национальная индейская изба - ФИГ ВАМ называется..."
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Рубик Докоян
1536645228
Это он заводит своих игроков и троллит наших. Сборной Турции сыграть бы товарняк с Италией. Пусть два бывших тренера " Зенита" между собой там разберутся, если на ЧМ к нам не попали.
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Опорник84
1536646882
Что-то цыганщиной попахивает!
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zigbert
1536651114
Смелое заявление. Черчесов с этим не согласится.
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Наварх
1536654027
Раненого зверя надо добивать, а то огрызается. Сочи подходящее место для жирной точки и посмотрим как тогда заговорит Луческу.
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