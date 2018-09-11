Луческу: «Турция лучше России. Мы планирует победить в Сочи»

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу подвел итоги победного матча Лиги наций со Швецией (3:2).

В предыдущей игре турнира турецкая команда проиграла на своем поле России – 1:2. Следующая встреча Турции с россиянами пройдет 14 октября в Сочи.

«Сегодня было продолжение матча против России. Мы хорошо играли и тогда, но не смогли добиться нужного результата. Я очень доволен результатом. Команда показала хорошую сплоченность на поле.

Мы играем в футбол лучше сборной России. И мы планирует выиграть в Сочи», – сказал Луческу.