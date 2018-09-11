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    Луческу: «Турция лучше России. Мы планирует победить в Сочи»

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу подвел итоги победного матча Лиги наций со Швецией (3:2).

    В предыдущей игре турнира турецкая команда проиграла на своем поле России – 1:2. Следующая встреча Турции с россиянами пройдет 14 октября в Сочи.

    «Сегодня было продолжение матча против России. Мы хорошо играли и тогда, но не смогли добиться нужного результата. Я очень доволен результатом. Команда показала хорошую сплоченность на поле.

    Мы играем в футбол лучше сборной России. И мы планирует выиграть в Сочи», – сказал Луческу.

    Источник: fanatik.com.tr

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    11.09.2018 01:10
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 13 сентября 2018, 14:48

      И вот такое вот работало тренером в нашей стране

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 11 сентября 2018, 16:48

      Какая хорошая игра? Ты на поле то смотрел Будулай? Если бы не мастерство Чакханоглу, который хлопнул и попал как надо, в моменте который к этому вообще не располагал, прикурил бы ты 2 раз подряд и был успешно уволен. Турция до этого не создала ровным счетом ничего, а дальше полетели на эмоциях и шведы дрогнули в конце. Игра... Бл....

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 11 сентября 2018, 12:51

      Нельзя быть слишком высокого о себе мнения. Но по крайней мере Луческу не сказал типа "Мы в Сочи обязательно выиграем".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 11 сентября 2018, 11:20

      Раненого зверя надо добивать, а то огрызается. Сочи подходящее место для жирной точки и посмотрим как тогда заговорит Луческу.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 10:31

      Смелое заявление. Черчесов с этим не согласится.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 11 сентября 2018, 10:03

      Да..крыша течет...!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 сентября 2018, 09:21

      Что-то цыганщиной попахивает!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 сентября 2018, 09:12

      Дождёмся его слов после матча

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 08:53

      Это он заводит своих игроков и троллит наших. Сборной Турции сыграть бы товарняк с Италией. Пусть два бывших тренера " Зенита" между собой там разберутся, если на ЧМ к нам не попали.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 11 сентября 2018, 08:52

      "Это национальная индейская изба - ФИГ ВАМ называется..."

      8
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 > Добрый Бобер 13 сентября 2018, 14:53

      Это национальная турецкая изба - САРАЙ называется

      0
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