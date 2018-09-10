Ерохин – о сборной России: «Сначала есть «мы», а потом уже каждый по отдельности»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после победы над Чехией (5:1) в товарищеском матче оценил игру россиян.

– В какой футбол играет сборная?

– Я бы ответил словами тренера: «Сначала есть «мы», а потом уже каждый по отдельности». Если кто-то ошибся, то он отработает момент. В первую очередь, мы – команда.

Следующий матч россияне проведут 11 октября против Швеции в рамках Лиги наций.

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