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    Ерохин – о сборной России: «Сначала есть «мы», а потом уже каждый по отдельности»

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин после победы над Чехией (5:1) в товарищеском матче оценил игру россиян.

    – В какой футбол играет сборная?

    – Я бы ответил словами тренера: «Сначала есть «мы», а потом уже каждый по отдельности». Если кто-то ошибся, то он отработает момент. В первую очередь, мы – команда.

    Следующий матч россияне проведут 11 октября против Швеции в рамках Лиги наций.

    Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2018 23:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 сентября 2018, 07:13

      сначала мяч пинать научись,потом интервью будешь давать!

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