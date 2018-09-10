Ерохин – о сборной России: «Сначала есть «мы», а потом уже каждый по отдельности»

сначала мяч пинать научись,потом интервью будешь давать!
Полузащитник сборной России Александр Ерохин после победы над Чехией (5:1) в товарищеском матче оценил игру россиян.
– В какой футбол играет сборная?
– Я бы ответил словами тренера: «Сначала есть «мы», а потом уже каждый по отдельности». Если кто-то ошибся, то он отработает момент. В первую очередь, мы – команда.
Следующий матч россияне проведут 11 октября против Швеции в рамках Лиги наций.
Сборная России шикарна. За нее забивают даже Заболотный и Ионов