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    Все билеты на матч Россия – Чехия проданы

    Все билеты на товарищеский матч России с Чехией, который пройдет сегодня в Ростове-на-Дону, проданы. «Ростов Арена» вмещает 37 868 зрителей.

    «Все билеты на игру проданы. Точное число выпущенных билетов не назову, но стадион будет полным.

    Приедут ли болельщики из Чехии? Только 100 человек официальной делегации и 20 человек в ВИПе. Так что болельщиков оттуда не будет», – рассказал руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

    Товарищеский матч Россия – Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября, в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2018 11:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 сентября 2018, 15:28

      в смысле «Ростов Арена» вмещает 37 868 зрителей ?
      На Ростов - Рубин 40 тысяч было и то места еще были.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 10 сентября 2018, 13:13

      У нас в Волгограде не проводите матчи, стадион рухнет накуй и так после дождей чуть в Астрахань не уплыл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 10 сентября 2018, 12:59

      Вот и надо проводить матчи в разных городах. Аншлаг на сборную будет всегда.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 12:27

      Значит поддержка нашей команде будет всеобъемлющей. Удачи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 10 сентября 2018, 12:07

      Ну и хорошо

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 сентября 2018, 12:04

      Если на "товарняке" с Чехией в понедельник будет аншлаг, то ростовским болельщикам респект !!!

      4
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      Рейтинг: +751

      justozavr > Рубик Докоян 10 сентября 2018, 12:45

      Мы футбол любим

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > justozavr 10 сентября 2018, 20:18

      И я люблю как и многие, но не все на стадион ходят по разным причинам...

      1
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