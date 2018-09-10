Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Все билеты на матч Россия – Чехия проданы

10 сентября 2018, 11:49
10

Все билеты на товарищеский матч России с Чехией, который пройдет сегодня в Ростове-на-Дону, проданы. «Ростов Арена» вмещает 37 868 зрителей.

«Все билеты на игру проданы. Точное число выпущенных билетов не назову, но стадион будет полным.

Приедут ли болельщики из Чехии? Только 100 человек официальной делегации и 20 человек в ВИПе. Так что болельщиков оттуда не будет», – рассказал руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

Товарищеский матч Россия – Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября, в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Чехия
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1536570258
Если на "товарняке" с Чехией в понедельник будет аншлаг, то ростовским болельщикам респект !!!
Ответить
FCZenit is Ivanovo
1536570455
Ну и хорошо
Ответить
zigbert
1536571659
Значит поддержка нашей команде будет всеобъемлющей. Удачи.
Ответить
Фотон
1536573568
Вот и надо проводить матчи в разных городах. Аншлаг на сборную будет всегда.
Ответить
BlackMurder
1536574416
У нас в Волгограде не проводите матчи, стадион рухнет накуй и так после дождей чуть в Астрахань не уплыл
Ответить
FanatSerj
1536582504
в смысле «Ростов Арена» вмещает 37 868 зрителей ? На Ростов - Рубин 40 тысяч было и то места еще были.
Ответить
Главные новости
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
3
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
2
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
3
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
2
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»
00:39
1
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
00:25
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
Вчера, 23:43
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
3
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
4
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
3
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Фото«Реал» представил еще одного новичка
Вчера, 21:59
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
4
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+