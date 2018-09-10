Все билеты на матч Россия – Чехия проданы

Все билеты на товарищеский матч России с Чехией, который пройдет сегодня в Ростове-на-Дону, проданы. «Ростов Арена» вмещает 37 868 зрителей.

«Все билеты на игру проданы. Точное число выпущенных билетов не назову, но стадион будет полным.

Приедут ли болельщики из Чехии? Только 100 человек официальной делегации и 20 человек в ВИПе. Так что болельщиков оттуда не будет», – рассказал руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

Товарищеский матч Россия – Чехия пройдет в Ростове-на-Дону в понедельник, 10 сентября, в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.