«Порту» ведет переговоры с Теллесом о продлении контракта

Руководство «Порту» ведет переговоры с агентом защитника Алекса Теллеса о продлении действующего контракта.

В новом соглашении будет указана сумма отступных в размере 50 миллионов евро. Действущий контракт между сторонами рассчитан до 2021 года, а сумма отступных в нем установлена на 40 миллионах евро.

Прошедшим летом 25-летний футболист входил в интересы «Ливерпуля», «Челси», «ПСЖ» и «Ювентуса». Два года назад защитник перешел в «Порту» из «Галатасарая» за 6,5 миллиона евро.