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    «Порту» ведет переговоры с Теллесом о продлении контракта

    Руководство «Порту» ведет переговоры с агентом защитника Алекса Теллеса о продлении действующего контракта.

    В новом соглашении будет указана сумма отступных в размере 50 миллионов евро. Действущий контракт между сторонами рассчитан до 2021 года, а сумма отступных в нем установлена на 40 миллионах евро.

    Прошедшим летом 25-летний футболист входил в интересы «Ливерпуля», «Челси», «ПСЖ» и «Ювентуса». Два года назад защитник перешел в «Порту» из «Галатасарая» за 6,5 миллиона евро.

    Источник: A Bola

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    10.09.2018 11:04
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +54668

      MaxRnD 12 сентября 2018, 12:59

      День добрый, ЛЮДИ ВОЛЬНЫЕ (понятие устар., а не уголовн.) !
      ЗЫ А то в сидельцы запишите заочно ))))

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 сентября 2018, 07:29

      Физкультпривет нашему клубу. Сменил явку, на прежней мы уже изрядно наследили. Можно теперь и здесь потоптаться. )))

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 сентября 2018, 08:39

      хорошая площадка! после нас здесь вместо девственного леса, останется выжженная земля))

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Project Бабангида 12 сентября 2018, 08:40

      теперь попозже отпишусь, буржуев развезу по точкам

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 сентября 2018, 08:49

      А я тоже пока посмотрю шоу "Удивительные люди" 3-сезон

      4
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      ...
      Рейтинг: +54668

      MaxRnD > Project Бабангида 12 сентября 2018, 12:57

      Андрюха, для будущих поколений было бы полезнее если бы ты их не по точкам, а по почкам ! ИМХО.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 сентября 2018, 13:19

      Сейчас к дочери собираюсь. Внучка недавно только заснула. Проснётся, покормим, и я с ней гулять пойду, а вечером нарисуюсь здесь.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 12 сентября 2018, 13:20

      ))) точняк!
      после этой процедуры, писяясь кровью , они кое что поймут в этой жизни )
      им же реально кажется что весь мир крутится вокруг них)

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 сентября 2018, 13:21

      я тоже уже сворачиваюсь, буду вечером.
      как кинуха Олег? впечатлила?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 сентября 2018, 13:31

      Всегда удивлялся одарённым людям и их способностям. Человеческий мозг просто творит что-то невероятное. Помню в в институте по французскому языку мы сдавали "тысячи". Надо было в иностранной газете или журнале взять статью и перевести её, потом на занятиях прочитав и перевести. Хрен всё заучишь. Я взял какую-то незатейливую статью и пошёл к старушке, которая знала 5 языков и нам студентам переводила за 2р. в час. Она читает переводя, а мы записывали себе в тетрадь. Она спросила из какого я ВУЗа, узнав, что из медицинского, пошла копаться в своих газетах и журналах и нашла статью " Тайны головного мозга". Я, блин, еле текст мог зазубрить, чтобы потом хоть как-то на занятиях перевести. Преподаватель пальцем тычет, с этого места читай и переводи. ))) Ладно бегу, а то на автобус не успею.

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      Project Бабангида > MaxRnD 12 сентября 2018, 13:33

      иногда в Ростов гоняю! выкину их на Ворошиловском мосту, а вы их на правой стороне дона в камышах притопите) там одних золотых браслетов и цепей тысяч на сто - сто пятьдесят будет)

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      MaxRnD > Project Бабангида 12 сентября 2018, 13:36

      Тут вопрос даже наверное не в том, как они организуют вращение вокруг себя, а в том, что дети этой страны, за исключением детей элиты не имеют будущего, и общество за тридцать лет наступившего беспредела опять стало сословным ...... Дальше только путь к новому рабовладельческому строю какого-нибудь постиндустриального цифрового формата ...

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      Project Бабангида > MaxRnD 12 сентября 2018, 13:36

      так они же своих ублюдышей по западной кальки учат! в школах не для всех. с детства отделяют их от нормальных людей

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      MaxRnD > Project Бабангида 12 сентября 2018, 13:36

      Андрюха, извини, я теряюсь, ибо перерыв закончился

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      Project Бабангида > MaxRnD 12 сентября 2018, 13:38

      мне тоже сейчас в краснодар надо ехать. до вечера

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 сентября 2018, 18:51

      я в бурсе учился! преподаватели с нами курили план и бухали, чему они могли нас научит?)) некоторые тупее нас были
      обстановка там явно не способствовала к получению знаний, но к жизни готовила получше всяких МГИМО и МГУ)

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      Project Бабангида > Project Бабангида 12 сентября 2018, 18:53

      испарюсь ещё на часик. погода хорошая, братве в беседке без меня скучно

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 сентября 2018, 19:22

      У меня некоторые друзья учились в ПТУ, а вечером в вечерней школе. Получали там хорошие оценки, получили высокий средний балл по аттестату, а потом как стажники поступали в институт, где уже для них был меньший проходной балл. Университеты можно проходить и по жизни. У некоторых не одно высшее образование, а соображение глубоко среднее.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 сентября 2018, 21:33

      в советское время маршрут от ПТУ до института наверное был логичен. из ПТУ номер 17 (сейчас это индустриальный техникум) города Белореченска где учился я, вряд ли хоть один имеет высшее образование) контингент был суровый))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 сентября 2018, 22:00

      Так и у нас было. Поступало единицы. Меня удивил мой приятель из параллельного класса. Отец его фронтовик и был директором ПТУ, моя мама тоже там работала. Он учился хорошо, но в 9-й класс не пошёл, а пошёл в ПТУ, потом армия. А после армии поступил в институт и тоже живёт в Питере. Работал начальником отдела кадров в одном известном в Ленинграде предприятии, они были шефами по соцобязательствам в театре БДТ. Я когда был у него в гостях листал альбом, где он и его коллеги с нашими великими и народными на разных фото. А так у нас в ПТУ отправляли раздолбаев в приказном порядке. Мой старший брат в 19 лет в 1965г поступил в военное училище, а его одноклассник по начальным классам пришёл к нам в 5-й класс. ))) Проучился один день и пропал, а потом всех кто многократно оставался на второй год обучения, отчислили из школы и направили в ПТУ, мы тоже называли её бурсой.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 сентября 2018, 22:25

      у мня сестра умная, школа с золотой, плюс два высших...
      а я всегда между погулять или выучить уроки, выбирал - погулять))
      производитель вроде один, а детали получились абсолютно разные)
      точнее вторая деталь возможно не получилась )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 сентября 2018, 22:38

      Как в семье не без жены, так в стране не без Чубайса... Тут у каждого своя тяга. У меня были друзья медалисты школьные и отличные спортсмены. Некоторые стали докторами медицинских наук, а один химических наук. Но основная масса во дворе дружила со спортом и меньше с учёбой. Но тем не менее благодаря спорту многие поступили и закончили институт, большинство стали стоматологами. ))) Нас только двое из команды баскетбольной и легкой атлетики не пошли на стоматфакультет, хотя дважды с другом поступали ( он был серебряный медалист в школе ). Он потом на лечфак поступил, а я на сангиг факультет. Сейчас созваниваемся, он в Тюмени реаниматологом-анестезиологом работает.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 сентября 2018, 22:59

      я дружил со всем на свете! и со спортом(шесть лет занимался борьбой) и с братвой травокурами и ещё с кучей сомнительных товарищей, благодаря которым чуть не стал стоматологом выставляя зубы))
      потом попали в одну неприятность, из которой не всем удалось красиво выйти. коллективчик распался, и на то что снова соберётся нет никаких предпосылок! было хорошо но не долго)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 13 сентября 2018, 08:00

      Олег, я стартую, в течении дня подскачу. подскажешь где база

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 сентября 2018, 08:02

      Добро, Андрей. А я аэродром поищу.

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