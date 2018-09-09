Маркизио – о 40 тысячах зрителей на игре с «Кайратом»: «Удивился, увидев столько болельщиков на товарищеском матче»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио после товарищеского матча с «Кайратом» (1:0) оценил атмосферу на стадионе «Санкт-Петербург».

– Клаудио, как вам атмосфера?

– Великолепная, просто изумительная атмосфера, к тому же мы победили. Все отлично. Был удивлен, увидев столько болельщиков на товарищеском матче. Смотрел матч со «Спартаком» – болельщики впечатлили меня еще тогда. Они сильно помогают в игре, их поддержка очень важна.

40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо