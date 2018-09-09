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    Маркизио – о 40 тысячах зрителей на игре с «Кайратом»: «Удивился, увидев столько болельщиков на товарищеском матче»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио после товарищеского матча с «Кайратом» (1:0) оценил атмосферу на стадионе «Санкт-Петербург».

    – Клаудио, как вам атмосфера?

    – Великолепная, просто изумительная атмосфера, к тому же мы победили. Все отлично. Был удивлен, увидев столько болельщиков на товарищеском матче. Смотрел матч со «Спартаком» – болельщики впечатлили меня еще тогда. Они сильно помогают в игре, их поддержка очень важна.

    40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.09.2018 22:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 10 сентября 2018, 11:00

      Это всего лишь спарринг, а что будет на официальном матче.))

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 10 сентября 2018, 05:24

      А он просто обязан говорить прилично.

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 10 сентября 2018, 05:08

      Бесплатные билеты + Аршавин.

      0
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 10 сентября 2018, 00:47

      Знай наших.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 сентября 2018, 23:25

      Осталось футболистам удивлять своей игрой в официальных матчах, а народ ещё подтянется...

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