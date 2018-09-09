Маркизио: «Чемпионат России, пожалуй, не находится на уровне Серии А»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио сравнил уровень чемпионатов России и Италии.

– Что вы знаете о чемпионате России?

– Чемпионат России, пожалуй, не находится на уровне Серии А, однако в этой лиге необходима тяжелая физическая работа, важна тактика, работа с мячом. Увидел тренировку команды, так что знаю, над чем ведется работа.

До «Зенита» Маркизио выступал за «Ювентус».

40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо