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    Маркизио: «Чемпионат России, пожалуй, не находится на уровне Серии А»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио сравнил уровень чемпионатов России и Италии.

    – Что вы знаете о чемпионате России?

    – Чемпионат России, пожалуй, не находится на уровне Серии А, однако в этой лиге необходима тяжелая физическая работа, важна тактика, работа с мячом. Увидел тренировку команды, так что знаю, над чем ведется работа.

    До «Зенита» Маркизио выступал за «Ювентус».

    40 тысяч фанатов смотрели на Аршавина и Маркизио. Но встретили их слабо

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.09.2018 21:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 10 сентября 2018, 10:12

      Конечно наш чемпионат по уровню отстает от итальянского ,но если в нашем футбольном хозяйстве наметятся положительные сдвиги ,то можно будет соперничать и с итальянскими клубами. Со сборной Италии можно уже сейчас играть на равных.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 сентября 2018, 07:03

      Все по делу. Но мы надеемся, что однажды наш чемпионат выйдет на уровень топ-лиг.

      2
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      Рейтинг: +24274

      DOCTOR PENALTY 9 сентября 2018, 23:08

      Но это не повод выходить со спущенными гетрами.

      4
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 9 сентября 2018, 22:42

      а что вы имели ввиду,товарищ??? финансы или КАКЧЕСТВО игры???..

      1
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      Рейтинг: +67327

      portero > Sedoi_Goblin 10 сентября 2018, 08:52

      и то и другое ниже
      финансы лично для него выше, , но у них налоги выше

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 сентября 2018, 22:26

      По делу сказано

      2
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      Рейтинг: +597

      Krd123 9 сентября 2018, 22:09

      Вот люблю я прямых людей... А не лицемеров)))

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 9 сентября 2018, 22:05

      Ну хоть кто-то не стал вылизывать очко говоря что РПЛ может побороться с примерой или АПЛ))

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