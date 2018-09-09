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    Маркизио: «Уже выучил по-русски «давай, давай, Зенит»

    Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, почему взял 10-й номер и отметил, что помнит матч десятилетней давности против петербуржцев в Лиге чемпионов в составе «Ювентуса».

    Сегодня петербуржцы провели презентацию итальянского полузащитника перед началом товарищеской встречи с «Кайратом».

    – Я приехал недавно, но уже успел кое-что посмотреть. Самое главное, увидел базу. Мне все очень нравится. Теперь буду ближе знакомиться с тренером и товарищами по команде.

    – Вы взяли 10-й номер, под ним раньше выступал Андрей Аршавин, против которого, возможно, вы сегодня сыграете в матче с «Кайратом». Почему выбрали именно этот номер?

    – Я с большим уважением отношусь к этому номеру. Знаю, что раньше он был у Аршавина. Этой мой любимый номер с детства, поскольку под ним выступал Дель Пьеро.

    – 10 лет назад вы играли против «Зенита» в Лиге чемпионов. Помните тот матч?

    – Да, конечно, помню. Он был сложным для нас. Тогда мы играли на другом стадионе – сейчас будем играть на одном из лучших стадионов Европы и мира. Мне приятно, что теперь я играю по другую сторону, в новой футболке «Зенита».

    – Вы сегодня встречались с Сергеем Семаком. Если не секрет, о чем говорили?

    – Безусловно, мы поговорили. Он дал маленькие наставления уже на сегодняшнюю игру. Для следующих матчей я должен быть в идеальной форме.

    – С тех пор, как вы узнали, что переходите в «Зенит», какие русские слова успели выучить?

    – Боюсь ошибиться, но «давай, давай, Зенит» [по-русски].

    Источник: Sports.ru

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    09.09.2018 18:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 сентября 2018, 20:28

      для начала надо Привет! Как дела? Что сегодня на завтрак? и Кто такой Орлов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 20:22

      Для начала не плохо.

      2
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