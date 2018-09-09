Маркизио: «Уже выучил по-русски «давай, давай, Зенит»

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, почему взял 10-й номер и отметил, что помнит матч десятилетней давности против петербуржцев в Лиге чемпионов в составе «Ювентуса».

Сегодня петербуржцы провели презентацию итальянского полузащитника перед началом товарищеской встречи с «Кайратом».

– Я приехал недавно, но уже успел кое-что посмотреть. Самое главное, увидел базу. Мне все очень нравится. Теперь буду ближе знакомиться с тренером и товарищами по команде.

– Вы взяли 10-й номер, под ним раньше выступал Андрей Аршавин, против которого, возможно, вы сегодня сыграете в матче с «Кайратом». Почему выбрали именно этот номер?

– Я с большим уважением отношусь к этому номеру. Знаю, что раньше он был у Аршавина. Этой мой любимый номер с детства, поскольку под ним выступал Дель Пьеро.

– 10 лет назад вы играли против «Зенита» в Лиге чемпионов. Помните тот матч?

– Да, конечно, помню. Он был сложным для нас. Тогда мы играли на другом стадионе – сейчас будем играть на одном из лучших стадионов Европы и мира. Мне приятно, что теперь я играю по другую сторону, в новой футболке «Зенита».

– Вы сегодня встречались с Сергеем Семаком. Если не секрет, о чем говорили?

– Безусловно, мы поговорили. Он дал маленькие наставления уже на сегодняшнюю игру. Для следующих матчей я должен быть в идеальной форме.

– С тех пор, как вы узнали, что переходите в «Зенит», какие русские слова успели выучить?

– Боюсь ошибиться, но «давай, давай, Зенит» [по-русски].