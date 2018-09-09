Саутгейт: «Только при комбинационной игре Англия может стать топ-командой»

Эх, хлопцы, хорошо у вас тут !
Встал ночью, глаза продрал, уши здесь погрел - почитал хороших людей, умиротворился и с чистой совестью до утра опять в люлю !
Вроде бы ни с кем и не разговаривал, но ведь тепло же и лампово, как в старой операционной системе ..... ))))
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча первого тура Лиги А Лиги наций против испанцев (1:2) отметил, что его команда продолжит пытаться играть в комбинационный футбол.
«Мы еще на начальном этапе игры, к которой стремимся. Ищем себя в комбинационном футболе. Только так можно стать топ-командой», – считает британец.
Англичане потерпели третье поражение подряд.