Саутгейт: «Только при комбинационной игре Англия может стать топ-командой»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча первого тура Лиги А Лиги наций против испанцев (1:2) отметил, что его команда продолжит пытаться играть в комбинационный футбол.

«Мы еще на начальном этапе игры, к которой стремимся. Ищем себя в комбинационном футболе. Только так можно стать топ-командой», – считает британец.

Англичане потерпели третье поражение подряд.