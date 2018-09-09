Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Саутгейт: «Только при комбинационной игре Англия может стать топ-командой»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча первого тура Лиги А Лиги наций против испанцев (1:2) отметил, что его команда продолжит пытаться играть в комбинационный футбол.

    «Мы еще на начальном этапе игры, к которой стремимся. Ищем себя в комбинационном футболе. Только так можно стать топ-командой», – считает британец.

    Англичане потерпели третье поражение подряд.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2018 07:06
    Рекомендуем
    Комментарии70
    ...
    • ...
      Рейтинг: +54668

      MaxRnD 12 сентября 2018, 01:16

      Эх, хлопцы, хорошо у вас тут !
      Встал ночью, глаза продрал, уши здесь погрел - почитал хороших людей, умиротворился и с чистой совестью до утра опять в люлю !
      Вроде бы ни с кем и не разговаривал, но ведь тепло же и лампово, как в старой операционной системе ..... ))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 12 сентября 2018, 07:24

      И нам много не надо, чтобы поднять себе настроение и провести приятно время.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 12 сентября 2018, 08:33

      подключайся Макс, когда время будет! внесёшь перчинку, как это ты умеешь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 11 сентября 2018, 08:49

      Тренер пусть и дальше ждёт реализации своих задумок по комбинационной игре...


      Приветствую соратники!... Ознакомился с результатами планёрки... Прибыл, поднял крышку, сел и, как обозначил предназначение ветки тёзка, готов её за...ть!:))
      Кстати, по названию заголовка, здорово ищется в Гугле (наверное и в других поисковиках), причем без всяких листаний!...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 сентября 2018, 08:59

      Вам продвинутым в интернете проще, а я по рабоче-крестьянски шарюсь. Вторую вкладку сделал, чтобы и тут отвечать и на новостной свежей ленте просматривать и от отписывать. Пока есть кураж, пруха и везуха надо держать птицу счастья за хвост крепче. Пока ребятам это удаётся, а дальше видно будет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 11 сентября 2018, 10:49

      Андрюха, с крышкой поступил верно, согласно инструкции её лучше поднять, во избежании конфуза)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 08:48

      А мы уже нашли комбинационный футбол и будем его развивать с нашей сборной на "Бомбардире"...)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 08:53

      Вчера кураж, тяга к созиданию и творчеству на поле вознесли наших парней на небывалую высоту почитания народом... Хотя спецы и эксперты осторожны и противоречивы в оценках, но пока приятно!... Продлись, продлись очарование!!!!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 11:11

      до чего же саламыч шайтан прозорливый!! хочется как соловей весь день трели в его честь петь!
      лежала полудохлая лошадь, спокойненько себе умирала, и тут ей сказали что в том месте где она умирает , проходят скачки, и надо бы поучаствовать ! причём заранее сказали , что если последняя придёт, то это тоже пойдёт её в зачёт.
      в момент старта, её неожиданно напугал усатый таракан, и она так рванула, что с дуру пришла шестой, обскакав по дороге арабских скакунов. что с ней будет дальше? сказать сложно. на колбасу пускать не рентабельно , а сможет ли она ещё раз пустится в галоп, большой вопрос

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 сентября 2018, 11:16

      Отсутствие должного футбольного индивидуального мастерства, порой можно заменить отлаженными командными действиями, куражом, прухой и везухой. Но это величины не постоянные и в любой момент могут исчезнуть. С учётом того, что есть ещё игроки которые могут добавить в сборной всего этого, то на ЧЕ может хватить этого запала.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 11:18

      Олег, что там с Терри? то переходит, то не переходит, мн просто некогда за новостями сейчас следить

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 сентября 2018, 11:24

      Да толком же мало кто знает. Все СМИ волну подняли, а из самого " Спартака" все молчали. Каррера сказал, что он слухи не комментирует. А о подписании нового игрока сообщит менеджмент клуба. А после фото Терри на тренировке с былыми друзьями по команде в Англии, стало ясно, что политическая истерия и русофобия от туда взяли вверх над ранее принятым им решением. Он не стал рисковать своей дальнейшей спокойной и устроенной жизнью.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 11:28

      а мог бы стать вторым Сноуденым, или Асанжем . всего лиж надо на дохлую королеву плюнуть, и фак гос. депу показать))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 сентября 2018, 11:31

      У тех незавидная доля, а как могут там травить людей в переносном смысле он знает очень хорошо. Ну и футбольная Россия не такая привлекательная страна. Может у себя ещё поиграть или поехать к Руни в США.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 11 сентября 2018, 18:03

      Прозрачная простота немногословности подкупает!.. Тебе бы, Андрик, спичрайтером подвизаться у какого-нибудь политического или спортивного бонзы... Сутью в кадык, фактурой в колено и прямолинейностью в корпус, мягонько так, что бы суставы не повыбивать!..:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 18:06

      Судя по всему, его метания между берёзками, медведями и благосклонностью футбольного бомонда будут недолгими!.. Настораживает только, вообще, вся эта не продуманная возня!:))
      Как-то всё опрометчиво и не дальновидно...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 сентября 2018, 19:25

      У нас же спортивного менеджмента нет в любом виде порта. Всюду случайные люди или блатные и знакомые. Они в плановом режиме работать не могут, чтобы вести трансферный рынок, работать со скаутами и селекционерами. Если есть база данных так её надо анализировать, аргументированно представлять рекомендуемого игрока. Для этого надо иметь соответствующие аналитические мозги, хоть какое-то спортивное прошлое и спортивную эрудицию, а с этим вообще у нас полный отстой. Люди тупо пилят бабки, разводят на них хозяев клуба и совет директоров. Там вообще кроме того, что умеют хоть как-то считать деньги со спортивной составляющей на уровне домохозяек.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 11 сентября 2018, 19:30

      гутен таг Андреас! (почему то сегодня по немецки поздороваться захотелось) ))
      я в начале было подумал(такой оборот на английский *** переведёшь) что во всём чутли не английская "старуха шапокляк" замешана. а потом когда дым стал рассеиваться, картинка поменялась. походу ушлый агент смекнул, что на всех этих скрипалях, новичках, и прочих британских недоразумениях, можно не хило прибавить к зарплате джона терри !!
      так что хочется лично извинится перед английской жабой, за то что подозревал её в столь мелких мерзостях ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 19:30

      Согласен, Олег!
      В этом вопросе для меня всегда будет показательным фильм "Человек, который изменил всё" (2011) с Бредом Питтом... Очень рекомендую... Можно в инете он-лайн, можно скачать... Вот уж где обнажённый капиталистический профессионализм без соплей, знакомств и протежёрства...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 11 сентября 2018, 19:36

      я смотрел)) в кино как и в музыке надо искать второй смысловой ряд! в этом фильме он есть

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 19:37

      Олег, ты три тысячи раз прав, но лучше забить на них всех, спиз..ить лодку, и махая ручкой с удовольствием наблюдать как титаник идёт ко дну ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 11 сентября 2018, 19:38

      Годится и по-немчурски!..:)) Я, вообще, в душе за прагматичное партнёрство России с Германией... Жаль, что англосаксам уже несколько веков успешно удаётся вбить клин между нашими державами всевозможными пакостями и подлянами... Ибо альянс наших стран - есть конец доминированию островных и заокеанских!:))
      Много ещё придётся хлебнуть от британцев, - дюже хитропо..ые и изворотливые, везде свой хобот запустили... Дела спортивные с ними - это тоже повод для разочарований и нервотрёпок...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 сентября 2018, 19:40

      Как-то сейчас его не вспомню по сюжету. Но название знакомо и должен был смотреть. Посмотрю в инете обязательно, если не видел. Был период, когда я рыскал по инету и много сайтов фильмовых себе завёл в закладки и смотрел все новинки и те что участвовали в различных кинофестивалях в разные годы. Потом эти авторские права пошли в ход и многие фильмы стали убирать по просьбе правообладателей. Да и мой устаревший браузер и мои пэтэушные знания в интернете не могли всё это переварить. Но Мазила ( второй браузер ) у меня обновляется автоматически и там смотрю то, что не поддерживает мой устаревший Опера.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 сентября 2018, 19:45

      Лучше корабль-призрак пусть туда идёт, а людей всегда жалко. Уже столько "Титаников" было на нашем веку из-за пьяных раздолбаев за штурвалом в рубке. Я многое по жизни могу простить, но вот "митрофанушек" на разных местах и должностях органически терпеть не могу с детства.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 19:49

      Даа... Действительно, нынче, поприжали с авторизаций и правами... Есть ещё лазейки, но они плавно и последовательно перекусываются или становятся такими узкими, что моя хитрая опа туда уже не пролазиит!:)
      Откровенное вытапливание денег за телетрансляции - яркое тому подтверждение... На лицо, попытка телекомпаний и РФС наладить цивилизованный алгоритм производства зрелищ (спортивных) и полупрозрачной оплаты за творческо-спортивную пахоту... Только, всё равно все благие начинания испортят финты хитрых жуков и проныр!:))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 11 сентября 2018, 19:50

      гансы иногда сами нехило как дети ложают! подписываются под сомнительные проекты, типа гитлера и войны с россией! еврейские аристократы ловко эту наивность используют в своих целя.
      простота хуже воровства!
      но немцы наши братаны, за них надо бороться

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 11 сентября 2018, 19:53

      Во-во! Немчики исторически полагаются на свою силу и стараются не сильно давить умом!.. Тут бы с ними и водевильчик замутить, но заокеанская разлучница-разлука чутко следит за деспозицией в Еуропе!:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 сентября 2018, 19:55

      Я всё равно смотрю всё на халяву, что мне доступно с моими техническими возможностями. Раньше было проще, но некоторые сайты накрыли, другие в авторизацией и т.д.. Я такие обхожу. Бывало, что я успел посмотреть нашумевшую новинку. а через неделю-другую уже фильм убрали. Где-то уже год как мало смотрю. Время забирают спортивные сайты и внучка. )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 19:59

      Позволь, чуть, поправить, друже!.. Сайты, привычки, пристрастия, увлечения и богомданные внуки не забирают время, а систематизируют нашу сероватую и мешковатую жизнь!.. Они вносят то очарование и яркость в нашу повседневность, которомым никакого времени не жалко!..:))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 11 сентября 2018, 20:00

      кстати британцы немцев переформатировали.
      помнишь как они старательно несколько поколений вытравливали из немцев дух Шиллера?
      почему то это было очень важно для брит. элиты.
      немцы же были поэтами, музыкантами, лирикам, философами! кант, нитше, гётте, бах, бетховен, всех не перечислить... а теперь это прагматики

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Project Бабангида 11 сентября 2018, 20:01

      сила осталась, парадигму сменили

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 сентября 2018, 20:05

      Согласен, Андрюша !!! Я просто об изменении моей жизненной ситуации. Я никакое кино и спорт на внучку не променяю. Могу это посмотреть и в записи, и в другое время. А этим чудо надо радоваться и наслаждаться, благо даёт повод. Тем более, учитывая мой возраст и отпущенное мне время.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 11 сентября 2018, 20:06

      Загибают многих британцы... Сильны, коварны и напичканы многовековыми традициями и консерватизмом... Таких с кандачка не привалить и RT пока слабовата в своём пропагандистском буйстве!:))
      Постараюсь никогда не пасть перед островными людьми, которые полоскаются в раковине с заткнутой пробкой... Мне проточная вода мозги промоет!:))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 20:11

      Прочь упаднические настроения о распределённом и отведённом времени... Тут судьба верховодит и не стоит её с понталыку сбивать!:)) А дети и внуки - это цветы, которые надо взращивать, пестовать и наделять заботой и лаской!! Тогда, может и не вырастут наши потомки одутловатыми и сумбурно-тупыми упырями, которые слов человеческих не знают и не ведают...((

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 11 сентября 2018, 20:12

      я пока не подключён к родникам и прочим ключам и источникам, поэтому окуриваю мозг и помещения, с друзьями в профилактических целях)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 сентября 2018, 20:12

      При слове парадигма, Андрюша, у меня рука тянется к пистолету. ))) В последнее время самое любимое и заезженное слово в любом диспуте и шоу на ТВ. Это давняя история как и противостояние между Германией и Францией за лидерство в Европе во всех сферах. Германия, Франция и Россия столько дали миру классиков во многих видах искусства, литературе, науке и технике, что остальные просто отдыхают и молча завидуют. Хотя у многих народов есть кем и чем гордиться.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 20:14

      я всегда говорил - если Андрюш перестрелять , мир станет чище))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 20:16

      начинать надо с малахова, мировой в конце очереди))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 20:19

      французы уже не те! но за один французский шансон, их на пьедестал можно взрамаздить

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 сентября 2018, 20:20

      Я реалист и знаю свои гены и наследственность. Мои родители прожили долго, особенно с учётом выпавшей на них доли и жизни в Донбассе. Мои пробабки и прадеды также прожили больше 90 и с 100 лет, но вот по отцовской линии бабушка и дед мало (онкология ). Сколько проживу всё моё. Поэтому рад появлению, наконец. внучки. Стал настоящим дедом в 65 лет, а то партийная кличка Отец, Батя, Дед с армии и со студенческих лет за мной закрепилась.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 11 сентября 2018, 20:20

      Не-не-не!.. Со стрельбой треба не спешить, разве, что передёрнуть для острастки!.. Когда бывает туго и сурово, жена, иногда, злости ради, заводит присказкой: "Андрей, - держи бодрей!.." Чё и кого держать, - не понятно, но бубенцы начинают звенеть с энтузиазмом и вдохновением!!!:)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 11 сентября 2018, 20:25

      мы ещё бубенцами побряцаем))
      все думают что россия бряцает оружием, а на самом деле, это бубенцы))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Project Бабангида 11 сентября 2018, 20:31

      ребя, на пол часа на низ сбегаю. "бродяги" поумничать собрался,
      а без меня никак...))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 сентября 2018, 20:34

      Имена здесь не при чём. Тут другие факторы роль играют, но мода на иностранные слова не проходима, особенно со времён перестройки. Что касается французов и Франции, ты берешь ближе к современности. Но их классики в литературе, а вспомни физику и химию со школы со многими законами, где авторы французы, философы: Вольтер, Дидро, Декарт, Руссо, Монтень, Монтескье. А французское кино моего детства 60-х как и итальянское , особенно до 16-и лет, куда мы прорывались. А там кроме поцелуев и обнажённых женских спин всё было целомудренно. И многое ещё чего есть славного у французов. У англичан сильная литература безусловно, там много классиков. А сколько нам дали как и всему миру таких музыкантов, что замучаешься перечислять одни группы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 11 сентября 2018, 20:38

      Потихоньку начну собираться в завтрашнее путешествие по Золотому Кольцу... Маршрут проложен, мероприятия спланированы, бивуаки застолблены!.. Купил сегодня новый хороший трансмиттер с всякими примочками и эквалайзером, буду уши греть на перегонах в новом качестве... А теперь сборы сумок, пакетов и таблеток!.. С писаниной потихоньку буду подвязывать!:))
      Авансирую приятных сновидений, жизненных и творческих успехов!!!:)) Но не отключаюсь...))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 11 сентября 2018, 20:59

      привет ,пацаны...
      видимо я тут не нужен...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 11 сентября 2018, 21:09

      Так ты заходи и не опаздывай на сходку.))) Мы теперь решили возвращаться на пустующую ветку недельной давности, например, и тут калякать о своих делах. Наш клуб по интересам не закрытого типа. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 сентября 2018, 21:12

      Андрюха, удачи. И за тобой отчёт об увиденном. Никогда там не был и уже не буду, а так хотелось проехаться и посмотреть. Теперь разве что в интернете можно посмотреть, но это ведь не в живую...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 21:13

      Да я вижу...
      Я подумал,что это я вызвал Дух Инсайдера...
      на дальней ветке...
      Ан-нет..(
      Ну,да ладно,друзья...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 11 сентября 2018, 21:20

      У Андрюхи возникли непонятки в чате на прогнозной ветке , и он от туда ушёл. Сейчас наслаждается остатками отпуска с хорошей культурной программой. Я высматриваю пустую ветку соответствующую и пишу парням. И мы сюда без пароля заходим и общаемся. В любое время можешь заходить. Мы всегда рады братьям по крови и по духу.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > shinnik 11 сентября 2018, 21:23

      Наблюдаю, как ты ворошишь народец на ветках свои словом пацанским!..
      Не думай глупости! Думаю, что здесь все рады всем тем, кто готов поделится мыслями, почирикать за жизнь, да и просто перекинуться парой строк... Как нас искать, наверное, знаешь!:))
      Мы здесь не из-за меня, а просто так удобно и относительно приватно!!:))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 11 сентября 2018, 22:19

      да ладно..! шинник чемпион! )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 22:30

      Олег, я тут мозгами как вяленая вобла раскинул.... чат весьма полезная штука! на этом сайте нет такого яростного срача с применением отрядов ботов, по причине того что чат не даёт жёстко разделится по клубным интересам! в чате все общаются вместе и поэтому терпимость спартачей допустим к зенитовцам имеет место!
      такую вот особенность подметил

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 сентября 2018, 22:38

      Я туда захожу только сделать алаверды по плюсам ребятам. которые мне много плюсуют, но в основном там тусуются. И комменты не читаю, а тупо плюсую им. Раньше посмотрел и почитал, просто это не моё как и на многих сайтах. Не приемлю подобную стилистику, как и отсутствие элементарной спортивной эрудиции. Мне же легко определить ху есть ху.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 22:50

      я немного о другом! это как некий балансир, который поддерживает определённую стабильность. не важно о чём и про что там пишут. важен факт того что армеец там на одной волне со спартачём, и путейцами...!
      просто ели бы ты почитал что на других сайтах творится... конкретно разделились по клубным пристрастиям, и готовы убивать друг друга. здесь такого нет. точней не до такой степени. думаю во многом благодаря чату. не важно , ходим мы туда или нет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 11 сентября 2018, 23:14

      Что есть, то есть!.. В этом плане чат сбалансирован и поклонники разных клубов прекрасно сосуществуют в общем информационном пространстве!.. Там единственная нетерпимость, так это к поведению и действиям админов...
      А цементирующими выступают организаторы и участники баттлов... Одни собирают прогнозы, другие участвуют, кто-то ведёт общие какие-то сведения за годовые успехи в турнирах, Зенит балует дайджестами по движению лидеров... Вроде все при деле, все в движухе, им это нравится и там многие хотят выигрывать турниры, попадать в стату и т.д и т.п. И как-то теряется смысл спорить по клубным пристрастиям!..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 сентября 2018, 23:27

      Читал я всю эту хрень и на "СС", Спортс, ру ( пишу кириллицей. чтобы быстрей ) и т.д. Причём всё на примитивном дворовом уровне. Лишь бы унизить, напихать друг другу со всеми этими пренебрежительными и уничижительными прозвищами.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 11 сентября 2018, 23:29

      чат задумывалось вроде чисто как азартная игра, а в итоге благодаря творческим идеям пользователей, стал подушкой безопасности для всего сайта

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 сентября 2018, 23:31

      Каждый ищет, что ему интересно по разным причинам. Кому-то общение с близкими по знаниям, взглядам и эрудиции собеседниками. Кто-то быть в лидерах рейтинга и т.д. Другие по собачиться с фанами других клубов.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 сентября 2018, 23:35

      согласись здесь всё же достойный уровень? я не про то что люди на ВЫ и с французским оттенком разговаривают, а просто про то что здесь большинство мысли свои чётко высказывают. а некоторые вообще цицероны )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 11 сентября 2018, 23:39

      Тут я с тобой, Андрик, не соглашусь... Сайт и чат существуют почти взаимоудалённо... Редко, кто из чатовцев отваживается вступать в прения в ветках новостей, ибо вместо плюсо насуют минусов... Так же и почти никто из новостных "рубак" не лезет в чат, ибо там старожилы быстро причешут любого оголтелого "клубника"!..:))
      По идее чат должен был сопровождать прогнозный турнир, но из-за однообразия, народ с осени 2017 стал продвигать и наращивать баттлы в различных видах и комбинациях...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 11 сентября 2018, 23:43

      ну то что сайт поделился на инь и янь, на два противоположных мира, это даже плюс.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 сентября 2018, 23:50

      Я вначале здесь только писал посты и чужие не читал, тем более, когда их было много на ветке Так, если до 10, то просматривал. Потом отвечал разного рода "знатокам" кто ко мне заходил. Позже уже стал читать, чтобы знать кто есть кто тут. Я вот с Подольским согласен по его посту ниже. По здешней политике и реакции местных аборигенов как на сайте так и в чате. Я уже писал, что мне не понятны эти плюсы в чате по +20 и более за каждодневное " Всем доброго утра или доброго дня. Удачи". Ребята усвоили, зачем писать такие посты как я с аргументацией и своим мнением , когда можно за три слова получать столько плюсов сколько другие за сутки.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 сентября 2018, 00:03

      плюс плюсу рознь. иногда плюсуют человеку за внимание, иногда за хороший коммент. но у нас же нет набора плюсов как например смайлов в телефоне. поэтому плюс не отображает зачастую своего предназначения.
      бывают ситуации когда за интересный коммент человек выхватывает пачку минусов, только потому что он допустим на чей то любимый клуб наехал. я такое часто видел.
      так что отношусь к псам или минусам с долей иронии. я понимаю что это не показатель...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 сентября 2018, 00:16

      Да, это присутствует, судят не по содержанию написанного, аргументации, а по принадлежности к клубу. Но я этих во внимание не беру, тем более, что среди них очень мало кто что знает. В лучшем случае назовут нынешний состав команды за которую болеют. А сделай шаг в историю, уже на дно пойдут камнем...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 сентября 2018, 00:22

      я тоже не слишком искушён в футбольных аспектах.
      историю футбола изучал, но я не жил в те времена. примерно с середины 90х с большим вниманием ловил всё что касалось футбола. на примерно лет пять назад я к нему подостыл. что то с футболом идёт не так...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 сентября 2018, 00:32

      Что за хрень, плюсовал, плюсовал, но никак не проходил лайк. Написал коммент, а он не прошёл. Я так к хоккею остыл, перестал его смотреть. Даже матчи ЧМ и ОИ мало смотрю. Ну, что пора на боковую. До завтра, Андрей.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 сентября 2018, 00:39

      ага, пора пожалуй! до завтра

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 сентября 2018, 08:19

      Олег, привет! ждём твоих распоряжений

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 сентября 2018, 08:34

      А я уже нашел новую явку. Зайди в мой профиль где я приветствую наш клуб фикультприветом и Толик туда уже зашёл. Где "Порту" ведёт переговоры с Теолесом о продлении контракта.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11