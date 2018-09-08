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    Кавазашвили: «Терри спокойно будет играть до 40 лет»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал готовящийся трансфер защитника Джона Терри в «Спартак». Эксперт не считает проблемой возраст британца.

    – В декабре Терри исполнится 38 лет. Сможет ли он демонстрировать высокий уровень в таком возрасте?

    – Такие мастера, как он, способны спокойно играть до 40 лет в любой команде. К тому же, уже не в первый раз к нам приезжает известный игрок из английского чемпионата – тот же «Зенит» пригласил Бранислава Ивановича из «Челси», когда серб был уже не нужен лондонцам, а у нас Бранислав отлично выступает.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2018 22:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 сентября 2018, 20:03

      В этом интервью есть правильное слово: СПОКОЙНО! Вот, думаю, спокойно, без напряжения он и будет играть! Посмотрим!

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      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 15:59

      Примеров футбольного долголетия можно привести много. Взять хотя бы Гигза. Заиграет или нет Терри в Спартаке ,вопрос остается открытым.

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      Рейтинг: +3561

      Axe111 9 сентября 2018, 00:47

      В чр помойке можно и в 60 играть. А по факту трансфер пустышка!

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 сентября 2018, 22:57

      Что он тут свистит?Одно дело чемпионшип и совсем другое ЛЕ...К тому же расстояния перелетов,качество полей,климатические условия...Ну и в конце концов физическое состояние Терри...Был бы в поряде,кому-нибудь в АПЛ пригодился.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 сентября 2018, 22:48

      Иванович приходил в "Зенит" в возрасте 33-х лет, а Терри ближе к 38. Разница в этом возрасте существенная для действующих игроков.

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