Кавазашвили: «Терри спокойно будет играть до 40 лет»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал готовящийся трансфер защитника Джона Терри в «Спартак». Эксперт не считает проблемой возраст британца.

– В декабре Терри исполнится 38 лет. Сможет ли он демонстрировать высокий уровень в таком возрасте?

– Такие мастера, как он, способны спокойно играть до 40 лет в любой команде. К тому же, уже не в первый раз к нам приезжает известный игрок из английского чемпионата – тот же «Зенит» пригласил Бранислава Ивановича из «Челси», когда серб был уже не нужен лондонцам, а у нас Бранислав отлично выступает.

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