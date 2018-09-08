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Маркизио со своей семьей вылетел в Санкт-Петербург

8 сентября 2018, 12:14
9

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио в ближайшие часы прибудет в расположение команды.

Сегодня полузащитник с семьей вылетел в Санкт-Петербург. Жена футболиста Роберта в инстаграме опубликовала фотографию, сделанную перед посадкой в частный самолет.

«Готовы и рады этому новому приключению», – написала Роберта.

В начале сентября итальянец подписал с «Зенитом» двухлетний контракт. Петербуржцы проведут его презентацию в воскресенье, 9 сентября, перед товарищеским матчем с «Кайратом». Начало мероприятия – в 17:40 по московскому времени.

Маркизио перешел в «Зенит» в статусе свободного агента. С 2006 по лето 2018 года он выступал за «Ювентус».

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Публикация от text (@robysinopoli)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Маркизио Клаудио
Комментарии (9)
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MaxRnD
1536398283
Семья Ерохина начинает собирать чемоданы в Казань
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порт
1536398639
Добро пожаловать.
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juvseriy
1536405949
Личный самоль?
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Рубик Докоян
1536418974
Пацаны школьного возраста, но видно вопрос с их обучением решили. А что касается Маркизио, то он выходит в середину с Пардесом, справа Кузяев, а Ерохин и Мак будут друг друга менять слева, впереди Дзюба с Себой. Играть будут по схеме 4-4-2 с вариантами в 4-3-3
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