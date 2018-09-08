Маркизио со своей семьей вылетел в Санкт-Петербург

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио в ближайшие часы прибудет в расположение команды.

Сегодня полузащитник с семьей вылетел в Санкт-Петербург. Жена футболиста Роберта в инстаграме опубликовала фотографию, сделанную перед посадкой в частный самолет.

«Готовы и рады этому новому приключению», – написала Роберта.

В начале сентября итальянец подписал с «Зенитом» двухлетний контракт. Петербуржцы проведут его презентацию в воскресенье, 9 сентября, перед товарищеским матчем с «Кайратом». Начало мероприятия – в 17:40 по московскому времени.

Маркизио перешел в «Зенит» в статусе свободного агента. С 2006 по лето 2018 года он выступал за «Ювентус».