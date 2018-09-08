Маркизио со своей семьей вылетел в Санкт-Петербург

Пацаны школьного возраста, но видно вопрос с их обучением решили. А что касается Маркизио, то он выходит в середину с Пардесом, справа Кузяев, а Ерохин и Мак будут друг друга менять слева, впереди Дзюба с Себой. Играть будут по схеме 4-4-2 с вариантами в 4-3-3
Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио в ближайшие часы прибудет в расположение команды.
Сегодня полузащитник с семьей вылетел в Санкт-Петербург. Жена футболиста Роберта в инстаграме опубликовала фотографию, сделанную перед посадкой в частный самолет.
«Готовы и рады этому новому приключению», – написала Роберта.
В начале сентября итальянец подписал с «Зенитом» двухлетний контракт. Петербуржцы проведут его презентацию в воскресенье, 9 сентября, перед товарищеским матчем с «Кайратом». Начало мероприятия – в 17:40 по московскому времени.
Маркизио перешел в «Зенит» в статусе свободного агента. С 2006 по лето 2018 года он выступал за «Ювентус».