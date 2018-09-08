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    Маркизио со своей семьей вылетел в Санкт-Петербург

    Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио в ближайшие часы прибудет в расположение команды.

    Сегодня полузащитник с семьей вылетел в Санкт-Петербург. Жена футболиста Роберта в инстаграме опубликовала фотографию, сделанную перед посадкой в частный самолет.

    «Готовы и рады этому новому приключению», – написала Роберта.

    В начале сентября итальянец подписал с «Зенитом» двухлетний контракт. Петербуржцы проведут его презентацию в воскресенье, 9 сентября, перед товарищеским матчем с «Кайратом». Начало мероприятия – в 17:40 по московскому времени.

    Маркизио перешел в «Зенит» в статусе свободного агента. С 2006 по лето 2018 года он выступал за «Ювентус».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.09.2018 12:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 сентября 2018, 18:02

      Пацаны школьного возраста, но видно вопрос с их обучением решили. А что касается Маркизио, то он выходит в середину с Пардесом, справа Кузяев, а Ерохин и Мак будут друг друга менять слева, впереди Дзюба с Себой. Играть будут по схеме 4-4-2 с вариантами в 4-3-3

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 8 сентября 2018, 14:25

      Личный самоль?

      1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > juvseriy 8 сентября 2018, 14:31

      Арендный, скорее всего. Обычные футболисты не так богаты.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6311

      порт 8 сентября 2018, 12:23

      Добро пожаловать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54668

      MaxRnD 8 сентября 2018, 12:18

      Семья Ерохина начинает собирать чемоданы в Казань

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 > MaxRnD 8 сентября 2018, 12:22

      Причем тут Ерохин?? Он на замену Набоа..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54668

      MaxRnD > Миша13 8 сентября 2018, 12:29

      А кто тогда из ваших полузащитников сядет на лавку с приходом Маркизио ?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > MaxRnD 8 сентября 2018, 12:39

      Аргентинец и бразилец..

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Миша13 8 сентября 2018, 13:41

      а может сам Клаудио сядет на скамейку

      4
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