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    Кавазашвили: «Дзюба – лидер и вожак сборной России»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили после матча первого тура Лиги В Лиги наций между сборными Турции и России (1:2) отметил роль в команде нападающего Артема Дзюбы.

    «Не могу не отметить нападающего Артема Дзюбу, он является настоящим лидером и вожаком команды. Уверен, когда в полузащите и защите появятся футболисты такого же уровня, сборная начнет играть еще лучше», – сказал эксперт.

    Дзюба – капитан сборной.

    Главные выводы по матчу Турция – Россия

    Источник: ТАСС

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    08.09.2018 09:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +187

      zubr252 8 сентября 2018, 15:25

      Дзюбинатор был на высоте. Ничего игра на твердую 4 сыграли. Молодцы .....

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2018, 13:51

      да вчера не хватало Головина и Дзагоева, Ерохин и Кузяев не тянут на сборную особенно Ерохин слабоват ни техники ни удара, а Кузяева одна суета

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 8 сентября 2018, 12:01

      Акелла

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 8 сентября 2018, 10:42

      Молодец! Его желание играть и добиваться результата, его не безразличность заводят сборную. До идеальной игры еще очень далеко, но самоотдача в играх этой сборной есть.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 сентября 2018, 10:14

      Прорвало Тёму.

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 сентября 2018, 09:15

      Вчера лидер был -Фернандес и Лунёв !

      2
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      Рейтинг: +11

      dartstuke > САДЫЧОК 8 сентября 2018, 11:48

      не лгите, уважаемый! Артем был очень хорош ,выиграл все верховые единоборства, видна его харизма и самоотдача в играх сборной , достаточно вспомнить как он заводил наших ребят перед пенальти с хорватами

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