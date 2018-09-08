Кавазашвили: «Дзюба – лидер и вожак сборной России»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили после матча первого тура Лиги В Лиги наций между сборными Турции и России (1:2) отметил роль в команде нападающего Артема Дзюбы.

«Не могу не отметить нападающего Артема Дзюбу, он является настоящим лидером и вожаком команды. Уверен, когда в полузащите и защите появятся футболисты такого же уровня, сборная начнет играть еще лучше», – сказал эксперт.

Дзюба – капитан сборной.

Главные выводы по матчу Турция – Россия