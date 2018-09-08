Кавазашвили: «Дзюба – лидер и вожак сборной России»

Дзюбинатор был на высоте. Ничего игра на твердую 4 сыграли. Молодцы .....
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили после матча первого тура Лиги В Лиги наций между сборными Турции и России (1:2) отметил роль в команде нападающего Артема Дзюбы.
«Не могу не отметить нападающего Артема Дзюбу, он является настоящим лидером и вожаком команды. Уверен, когда в полузащите и защите появятся футболисты такого же уровня, сборная начнет играть еще лучше», – сказал эксперт.
Дзюба – капитан сборной.
Главные выводы по матчу Турция – Россия