Серхио Рамос: «Никогда не хотел навредить сопернику. Моя совесть чиста»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос настаивает, что никогда не пытался намеренно навредить сопернику.

В связи с этим испанца не беспокоит ситуация с травмой игрока «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, полученная после контакта с мадридцем в финале Лиги чемпионов.

«Никогда не пытался причинить вред сопернику. Моя совесть чиста. Не думаю об этом вообще», – сказал Рамос.

В 21:45 по Москве сборная Испании начнет матч Лиги наций против англичан.