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    Серхио Рамос: «Никогда не хотел навредить сопернику. Моя совесть чиста»

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос настаивает, что никогда не пытался намеренно навредить сопернику.

    В связи с этим испанца не беспокоит ситуация с травмой игрока «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, полученная после контакта с мадридцем в финале Лиги чемпионов.

    «Никогда не пытался причинить вред сопернику. Моя совесть чиста. Не думаю об этом вообще», – сказал Рамос.

    В 21:45 по Москве сборная Испании начнет матч Лиги наций против англичан.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.09.2018 08:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 16:54

      Не совсем правильные слова. Уж лучше бы ничего не говорил.

      2
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      Рейтинг: +223

      Cupota 8 сентября 2018, 12:25

      Вот жеж лживый *******!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 8 сентября 2018, 11:46

      А ещё, я всегда говорю правду, ну-у чесслово.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 8 сентября 2018, 10:30

      Ох Серхио.... Молчал бы лучше. Не каменный век же, можно столько видео про тебя в интернете найти. Например как ты не специально прыгаешь двумя ногами вперёд.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 сентября 2018, 10:18

      Самообман - самая опасная форма обмана.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 сентября 2018, 09:29

      вот прям уж никогда)

      2
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