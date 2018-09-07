Дьяков: «Есть предложения из России. В ближайшие несколько дней определюсь»

Определишся даш знать,а то волнуюсь
Российский защитник Виталий Дьяков рассказал о своих планах на будущее.
Ранее 29-летний футболист расторг контракт с турецким «Сивасспором».
– Не жалеете, что поиграли в этом чемпионате?
– Ничуть не жалею. За границей другое отношение к футболу. Все другое. От качества полей до атмосферы на стадионах.
– После Турции не горите желанием возвращаться в российский футбол?
– Не могу сказать, что никогда не вернусь в Россию. Никто не знает, как сложится. Я люблю и уважаю свою страну. Но в приоритете поиск клуба за границей.
– Сейчас у вас есть предложения? В том числе из России?
– Да, есть. Веду работы. Пока не знаю, какие это будут чемпионат и команда. В ближайшие несколько дней определюсь. Есть предложения и из России, но до конкретики не дошло