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  • Дьяков: «Есть предложения из России. В ближайшие несколько дней определюсь»

Дьяков: «Есть предложения из России. В ближайшие несколько дней определюсь»

7 сентября 2018, 17:27
2

Российский защитник Виталий Дьяков рассказал о своих планах на будущее.

Ранее 29-летний футболист расторг контракт с турецким «Сивасспором».

– Не жалеете, что поиграли в этом чемпионате?

– Ничуть не жалею. За границей другое отношение к футболу. Все другое. От качества полей до атмосферы на стадионах.

– После Турции не горите желанием возвращаться в российский футбол?

– Не могу сказать, что никогда не вернусь в Россию. Никто не знает, как сложится. Я люблю и уважаю свою страну. Но в приоритете поиск клуба за границей.

– Сейчас у вас есть предложения? В том числе из России?

– Да, есть. Веду работы. Пока не знаю, какие это будут чемпионат и команда. В ближайшие несколько дней определюсь. Есть предложения и из России, но до конкретики не дошло

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Сивасспор Дьяков Виталий
Комментарии (2)
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MaxRnD
1536333607
Эх, Виталик, Виталик, бабло глаза застило. Если бы не погнался за длинным рублём в Динамо, то стал бы серебряным призёром РФПЛ и позажигал бы с Ростовом в ЛЧ(ЛЕ)
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!ce man
1536336276
Определишся даш знать,а то волнуюсь
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