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    Дьяков: «Есть предложения из России. В ближайшие несколько дней определюсь»

    Российский защитник Виталий Дьяков рассказал о своих планах на будущее.

    Ранее 29-летний футболист расторг контракт с турецким «Сивасспором».

    – Не жалеете, что поиграли в этом чемпионате?

    – Ничуть не жалею. За границей другое отношение к футболу. Все другое. От качества полей до атмосферы на стадионах.

    – После Турции не горите желанием возвращаться в российский футбол?

    – Не могу сказать, что никогда не вернусь в Россию. Никто не знает, как сложится. Я люблю и уважаю свою страну. Но в приоритете поиск клуба за границей.

    – Сейчас у вас есть предложения? В том числе из России?

    – Да, есть. Веду работы. Пока не знаю, какие это будут чемпионат и команда. В ближайшие несколько дней определюсь. Есть предложения и из России, но до конкретики не дошло

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.09.2018 17:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +452

      тёска 7 сентября 2018, 19:04

      Определишся даш знать,а то волнуюсь

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      Рейтинг: +54668

      MaxRnD 7 сентября 2018, 18:20

      Эх, Виталик, Виталик, бабло глаза застило. Если бы не погнался за длинным рублём в Динамо, то стал бы серебряным призёром РФПЛ и позажигал бы с Ростовом в ЛЧ(ЛЕ)

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