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    «МЮ» не планирует продлевать контракт с Эррерой

    Руководство «Манчестер Юнайтед» на данный момент не рассматривает вариант продления контракта с полузащитником команды Андером Эррерой. Его действующее соглашение с клубом заканчивается летом 2019 года.

    Футболист в ближайшее время может заняться поиском нового клуба для продолжения карьеры. Испанец может вернуться на родину, где в его услугах заинтересован его бывший клуб – «Атлетик».

    Эррера играет в составе «МЮ» с 2014 года. В текущем сезоне футболист провел два матча.

    Источник: Evening Standard

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    07.09.2018 06:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 7 сентября 2018, 07:53

      Очень жаль,надеюсь не продлят соглашения с Вудвордом, Моуром и Лукаку!!!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 сентября 2018, 06:57

      Зря.

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