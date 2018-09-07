«МЮ» не планирует продлевать контракт с Эррерой

Руководство «Манчестер Юнайтед» на данный момент не рассматривает вариант продления контракта с полузащитником команды Андером Эррерой. Его действующее соглашение с клубом заканчивается летом 2019 года.

Футболист в ближайшее время может заняться поиском нового клуба для продолжения карьеры. Испанец может вернуться на родину, где в его услугах заинтересован его бывший клуб – «Атлетик».

Эррера играет в составе «МЮ» с 2014 года. В текущем сезоне футболист провел два матча.