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    Орлов: «С Маркизио долго вели переговоры. Думали, есть ли смысл в таком трансфере»

    Журналист Геннадий Орлов поделился информацией о том, как «Зенит» решил подписать контракт с полузащитником Клаудио Маркизио.

    «Судьба Маркизио решилась во время матча «Зенит» – «Спартак». Руководство клуба решило, что надо брать связующего игрока в центр поля, ведь Нобоа выбыл. Сергей Семак говорил, что хорошо бы было пригласить Маркизио.

    С ним давно вели переговоры, правда, думали, есть ли смысл в таком приглашении. Немалые деньги и возраст – 32 года. Но вспомните, что Семак пришел в «Зенит» в 34 года. Он играл на той же позиции, на которой будет выступать Маркизио.

    Итальянец играет в умный футбол, которого как раз не хватает «Зениту». Умный футбол – это точные передачи, неожиданные для соперников», – сказал Орлов.

    Маркизио – супер. Вы его полюбите

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2018 01:51
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 11:03

      Можно подумать что сам Орлов принимал участие в этих мучительных переговорах.

      2
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 7 сентября 2018, 18:23

      Зенит он усилит однозначно, кто то из основы сядет на лавку.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 сентября 2018, 12:21

      Думали, думали и додумались!

      0
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      Рейтинг: -34

      kranoveivan 7 сентября 2018, 11:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru

      -4
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      Рейтинг: +718

      ДВС 7 сентября 2018, 11:04

      И Семак был старше, когда попал в Зенит, и Нобоа сейчас старше Маркизио. В Италии многие футболисты долго играют на приличном уровне. Авось не прогадали, но время покажет, а поле скоро рассудит.

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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 7 сентября 2018, 09:03

      Конечно долго вели... Он себе выбивал зп, больше чем в Ювентусе почти в двое!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 сентября 2018, 08:16

      Нам не только "умного футбола" не достаёт, но и умных комментаторов, обозревателей, экспертов, аналитиков и далее по списку... Говорящих голов много, понимающих мало...

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 > Рубик Докоян 7 сентября 2018, 09:45

      лучше и не скажешь))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Serjio82 7 сентября 2018, 09:53

      ))) Давно живу многих видел и знаю, есть с кем сравнить и что сказать. Но по большей части рука к пистолету тянется, когда читаю и слышу этих "знатоков"...

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 > Рубик Докоян 7 сентября 2018, 09:59

      когда Орлов сказал что у Жиго старая травма после удара Дзюбы(почти 100кг.),чуть не упал!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Serjio82 7 сентября 2018, 10:12

      Я уже порядка 2-х десятков диагнозов поставил по травме ПКС глядя матчи и не разу не ошибся ( врач по образованию и поиграл в футбол, баскет и гандбол ) В том эпизоде удара не было, а был толчок в спину и Жиго жёстко приземлился на одну ногу, перенеся весь свой вес на неё, что и предопределило надрыв ПКС. В интернете можно найти причины и условия которые способствуют этой травме. Наши комментаторы и эксперты, не смотря на своё футбольное прошлое, довольно , слабо разбираются в самой игре, тактике, методике тренировок и физических нагрузках. Так ещё и в медицину порой лезут.

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 > Рубик Докоян 7 сентября 2018, 10:17

      поле думаю тоже сказалось!
      Комментаторы думаю не только слабо разбираются,но и сознательно некоторые вещи искажают,газпром-тв же.Сломал бы Жиго Дзюбу,расстреляли бы в прессе,и дали дисквалификацию.

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      Рубик Докоян > Serjio82 7 сентября 2018, 10:23

      ПКС летит на любом поле хоть на мёрзлом, искусственном или идеальном газоне. Там причины для травмы другие. А что касается этого противостояния на поле и за его пределами так для меня это палат №6. Я этого не понимаю и не воспринимаю. Я формировался и воспитывался фронтовиками в другое время как и сам играл. Такого маразма, дикости и жестокости не было. Поэтому давно никуда не хожу, а смотрю всё по телеку и интернету.

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 > Рубик Докоян 7 сентября 2018, 10:29

      Сам на футбол не хожу уже с 2005 года,и не тянет!В первый раз попал в 10 лет в 1992 году на Торпедо(Москва) на Восточной улице,матч не афишный,но было интересно сходить!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Serjio82 7 сентября 2018, 10:32

      Я в 1984г в Донецке перед переездом в Ленинград. Тут один раз был в 1991г. или в 1992г на стадионе им. Кирова и то по работе. А так ходил только на баскет, теннис, гандбол и лёгкую атлетику, пока было время и здоровье.

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 > Рубик Докоян 7 сентября 2018, 10:37

      Я тренировался в 1994 в торпедовской школе у Шустикова старшего,правда не долго,с Березуцкими пересекался в одной команде,но ездить на тренировки было нереально,совмещая с учебой,да и проблемой было кеды нужного размера найти в Москве,на искусственном поле не в чем было тренироваться,поля были катастрофа!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Serjio82 7 сентября 2018, 10:47

      "Торпедо" начала 60-х годов моя любимая команда по игре. Всех тех игроков помню. Самая пьющая была команда в СССР и самая технично играющая уже тогда в романтичный футбол. Хоть и болел за "Шахтёр" и киевское "Динамо", но то "Торпедо" у меня на первом месте. Жаль прославленную команду, может новый хозяин её постепенно и выведет в ФНЛ, а та и в РПЛ. Там только фаны отмороженные у них. Сколько клубу пришлось штрафов из-за них заплатить.

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      Рейтинг: +718

      ДВС > Рубик Докоян 7 сентября 2018, 15:11

      Однако Жиго после того толчка Дзюбы ещё долго играл. А после такой травмы не побегаешь.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ДВС 7 сентября 2018, 18:15

      Кокорин играл с травмой ПКС и немало игроков ещё продолжали несколько минут играть, а потом их меняли и при обследовании МРТ ставили диагноз травма ПКС. А другие сразу не могут стать на ногу и испытывают сильную боль. Тут зависит от характера травмы. Частичный надрыв связки или полностью и т.д. всё индивидуально. Также потом лечение и реабилитация. Вот Зобнин через 4 месяца уже вернулся и играл. Другие и за 6 месяцев не могут восстановиться.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 сентября 2018, 07:56

      Честно говоря, лучше бы он в ЦСКА перешел, там как раз ушли люди с его позиции.

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      Рейтинг: +527

      трениришко 7 сентября 2018, 07:42

      с начала думают, потом переговоры ведут

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      Рейтинг: +54668

      MaxRnD 7 сентября 2018, 06:42

      Значит кто-то из полузащитников должен сесть на лавку или уйти в Рубин к Бекиевичу ? ))

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