Орлов: «С Маркизио долго вели переговоры. Думали, есть ли смысл в таком трансфере»

Журналист Геннадий Орлов поделился информацией о том, как «Зенит» решил подписать контракт с полузащитником Клаудио Маркизио.

«Судьба Маркизио решилась во время матча «Зенит» – «Спартак». Руководство клуба решило, что надо брать связующего игрока в центр поля, ведь Нобоа выбыл. Сергей Семак говорил, что хорошо бы было пригласить Маркизио.

С ним давно вели переговоры, правда, думали, есть ли смысл в таком приглашении. Немалые деньги и возраст – 32 года. Но вспомните, что Семак пришел в «Зенит» в 34 года. Он играл на той же позиции, на которой будет выступать Маркизио.

Итальянец играет в умный футбол, которого как раз не хватает «Зениту». Умный футбол – это точные передачи, неожиданные для соперников», – сказал Орлов.

Маркизио – супер. Вы его полюбите