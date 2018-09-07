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  • Орлов: «С Маркизио долго вели переговоры. Думали, есть ли смысл в таком трансфере»

Орлов: «С Маркизио долго вели переговоры. Думали, есть ли смысл в таком трансфере»

7 сентября 2018, 01:51
24

Журналист Геннадий Орлов поделился информацией о том, как «Зенит» решил подписать контракт с полузащитником Клаудио Маркизио.

«Судьба Маркизио решилась во время матча «Зенит» – «Спартак». Руководство клуба решило, что надо брать связующего игрока в центр поля, ведь Нобоа выбыл. Сергей Семак говорил, что хорошо бы было пригласить Маркизио.

С ним давно вели переговоры, правда, думали, есть ли смысл в таком приглашении. Немалые деньги и возраст – 32 года. Но вспомните, что Семак пришел в «Зенит» в 34 года. Он играл на той же позиции, на которой будет выступать Маркизио.

Итальянец играет в умный футбол, которого как раз не хватает «Зениту». Умный футбол – это точные передачи, неожиданные для соперников», – сказал Орлов.

Маркизио – супер. Вы его полюбите

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Маркизио Клаудио Орлов Геннадий
Комментарии (24)
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MaxRnD
1536291753
Значит кто-то из полузащитников должен сесть на лавку или уйти в Рубин к Бекиевичу ? ))
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трениришко
1536295371
с начала думают, потом переговоры ведут
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iBragim2102
1536296177
Честно говоря, лучше бы он в ЦСКА перешел, там как раз ушли люди с его позиции.
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Рубик Докоян
1536297362
Нам не только "умного футбола" не достаёт, но и умных комментаторов, обозревателей, экспертов, аналитиков и далее по списку... Говорящих голов много, понимающих мало...
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Jhon1989
1536300211
Конечно долго вели... Он себе выбивал зп, больше чем в Ювентусе почти в двое!!!
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ДВС
1536307465
И Семак был старше, когда попал в Зенит, и Нобоа сейчас старше Маркизио. В Италии многие футболисты долго играют на приличном уровне. Авось не прогадали, но время покажет, а поле скоро рассудит.
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kranoveivan
1536307509
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://blogdk.2sms.ru
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prezent2017
1536312101
Думали, думали и додумались!
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Рубинище
1536333818
Зенит он усилит однозначно, кто то из основы сядет на лавку.
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zigbert
1536393818
Можно подумать что сам Орлов принимал участие в этих мучительных переговорах.
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