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    Марадона стал главным тренером мексиканского клуба

    Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона возглавил мексиканский клуб «Дорадос». Об этом сообщается в официальном твиттере команды, информации о деталях соглашения нет.

    «Дорадос» занимают 13-ю строчку во второй лиге Мексики, набрав 3 очка в шести играх. В мате 2018 года Марадона стал председателем правления брестского «Динамо».

    Ранее сообщалось, что он может покинуть белорусский клуб.

    Источник: Twitter

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    07.09.2018 00:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 10:53

      К проекту "Динамо Брест" он еще вернется. Ну так под настроение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 сентября 2018, 09:41

      это он одной хитрой толстой жопой на двух местах усидеть хочет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 7 сентября 2018, 07:06

      Поближе к снежным плантациям!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 7 сентября 2018, 07:01

      А как же " Динамо -Брест " ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 7 сентября 2018, 06:59

      А Брест кинул...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10025

      Как все! 7 сентября 2018, 05:09

      В мате? ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 7 сентября 2018, 01:19

      Эмммм, а как же Белоруссия?(( Кажется там далековато от нарко-картелей....

      1
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      Рейтинг: +715

      Mario84 7 сентября 2018, 01:08

      Как футболист-легенда, в нашей стране был известен, почти как нога Акинфеева)

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