Марадона стал главным тренером мексиканского клуба

К проекту "Динамо Брест" он еще вернется. Ну так под настроение.
Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона возглавил мексиканский клуб «Дорадос». Об этом сообщается в официальном твиттере команды, информации о деталях соглашения нет.
¡Bienvenido Diego al Gran Pez! #HazlaDePez #HazlaDeDiez pic.twitter.com/JeI92ALJcL— #EmPEZamosJuntos (@Dorados) 6 сентября 2018 г.
«Дорадос» занимают 13-ю строчку во второй лиге Мексики, набрав 3 очка в шести играх. В мате 2018 года Марадона стал председателем правления брестского «Динамо».
Ранее сообщалось, что он может покинуть белорусский клуб.