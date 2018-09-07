Марадона стал главным тренером мексиканского клуба

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона возглавил мексиканский клуб «Дорадос». Об этом сообщается в официальном твиттере команды, информации о деталях соглашения нет.

«Дорадос» занимают 13-ю строчку во второй лиге Мексики, набрав 3 очка в шести играх. В мате 2018 года Марадона стал председателем правления брестского «Динамо».

Ранее сообщалось, что он может покинуть белорусский клуб.