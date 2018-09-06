Асенсио отказался играть в «Реале» под седьмым номером

Вообще то если он с 2015 года а реале то 3 трофея ..и кстати ему и не предлагали )))а то что отдали 7 номер Диасу так это уже низко для реала уж Больно они позорно ушли
Полузащитнику мадридского «Реала» Марко Асенсио летом предлагали взять себе седьмой игровой номер. Он освободился после ухода в «Ювентус» Криштиану Роналду.
22-летний хавбек не принял предложение и решил дальше выступать под своим 20 номером. В итоге «семерка» отошла вернувшемуся из «Лиона» Мариано Диасу.
Асенсио выступает в Мадриде с 2015 года, взял с командой два трофея Лиги чемпионов.