Асенсио отказался играть в «Реале» под седьмым номером

Полузащитнику мадридского «Реала» Марко Асенсио летом предлагали взять себе седьмой игровой номер. Он освободился после ухода в «Ювентус» Криштиану Роналду.

22-летний хавбек не принял предложение и решил дальше выступать под своим 20 номером. В итоге «семерка» отошла вернувшемуся из «Лиона» Мариано Диасу.

Асенсио выступает в Мадриде с 2015 года, взял с командой два трофея Лиги чемпионов.