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    Асенсио отказался играть в «Реале» под седьмым номером

    Полузащитнику мадридского «Реала» Марко Асенсио летом предлагали взять себе седьмой игровой номер. Он освободился после ухода в «Ювентус» Криштиану Роналду.

    22-летний хавбек не принял предложение и решил дальше выступать под своим 20 номером. В итоге «семерка» отошла вернувшемуся из «Лиона» Мариано Диасу.

    Асенсио выступает в Мадриде с 2015 года, взял с командой два трофея Лиги чемпионов.

    Источник: Cadena Cope

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    06.09.2018 20:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +906

      Football06 7 сентября 2018, 07:02

      Вообще то если он с 2015 года а реале то 3 трофея ..и кстати ему и не предлагали )))а то что отдали 7 номер Диасу так это уже низко для реала уж Больно они позорно ушли

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