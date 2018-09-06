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  • Радимов – о возвращении в «Зенит-2»: «Если моему клубу это нужно, как могу отказать?»

Радимов – о возвращении в «Зенит-2»: «Если моему клубу это нужно, как могу отказать?»

6 сентября 2018, 17:10

Владислав Радимов рассказал, как состоялось его возвращение на пост старшего тренера «Зенита-2». В этой должности специалист сменил Александра Горшкова, под руководством которого команда набрала лишь одно очко в девяти турах ФНЛ.

Радимов уже возглавлял «Зенит-2» с 2013 по 2017 год и вывел его из ПФЛ во вторую по силе российскую лигу.

– С какими чувствами возвращаетесь в «Зенит-2»?

– Для меня эта команда не чужая, хотя понятно, что теперь там играют другие ребята – смену поколений никто не отменял. Тем не менее, я ведь участвовал в возрождении «Зенита-2» в 2013 году, все делалось с нуля, в итоге проработал четыре года, начиная еще с ПФЛ.

– Как поступило предложение вновь возглавить вторую команду «Зенита»?

– Позвонил Слава Малафеев спросил, готов ли стать главным тренером. Я ответил: «Если моему клубу это нужно, как могу отказать?».

– Год назад вы говорили, что вряд ли вновь станете тренировать. Что заставило поменять мнение?

– Я же временно возглавляю «Зенит-2». Временно исполняющий обязанности.

– Но от приставки и.о. надеетесь избавиться?

– Я ни на что не надеяться не собираюсь, живу тем, что есть. Просто буду делать то, что знаю и умею, тем более, всех ребят в команде знаю. О том, что случится дальше, не задумываюсь, хотя, конечно, хочется, чтобы получилось. А как иначе?

– Какую задачу поставил клуб? Развитие молодежи или, как сказал ваш предшественник Александр Горшков, курс сменился и необходим результат, то есть – сохранение прописки в ФНЛ?

– Я и до этого, когда четыре года возглавлял «Зенит-2», занимался развитием молодежи. Многие ребята потом и в Премьер-лиге заиграли, кто-то закрепился в ФНЛ. Обидно, что до сборной и основы «Зенита» особо никто не дорос, но что поделать.

Если получится научить игроков тому, что умею сам – это уже замечательно. Я ведь могу поделиться собственным опытом: как бытовым, вспомнить хотя бы историю про права [ранее Радимова лишили водительских прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде], так и футбольным. Глупо отрицать, что я кое-что умею на футбольном поле, все-таки играл за «Зенит» и вызывался в сборную. В общем, с высоты прожитых лет могу рассказать ребятам про ошибки как в жизни, так и в игре, и предостеречь от них.

Что касается результата, не понимаю, как это – играть в футбол и не хотеть победить. Я по четвергам играю с друзьями, многие из них никогда не являлись профессиональными футболистами, но бьются не на жизнь, а на смерть, хотя игра носит товарищеский характер. Когда приезжаю на дачу и играю с бабушкой в карты, она не хочет уступать мне, доходит даже до того, что начинает ругаться! Поэтому победа важна в любой игре – футбол, шахматы, «Что? Где? Когда?» и так далее, спортсмен не способен вести себя иначе.

– Сергей Семак будет относиться к «Зениту-2» внимательнее, чем Луческу, который, по вашим словам, не хотел иметь отношений со второй командой? Станет ли плюсом, что вы с Семаком хорошо знакомы?

– Если футболисты покажут, что способны играть на высоком уровне – конечно, Семак обратит внимание. С другой стороны, самим ребятам надо задуматься – если команда находится в самом низу турнирной таблицы второй по силе лиги, то как тобой заинтересуется лидер Премьер-лиги? Знакомство с Семаком? Мы знаем друг друга очень давно, и, конечно, у меня есть его номер, могу позвонить ему. Рабочие отношения у нас всегда были хорошие. То же самое могу сказать и про Зырянова, работающего в дубле.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Зенит-2 Радимов Владислав
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