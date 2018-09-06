Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник «Сандерленда» Джилободжи опоздал в расположение клуба на 72 дня

    «Сандерленд» может расстаться с защитником Папи Джилободжи из-за того, что он отсутствовал в расположении команды почти три с половиной месяца.

    Сенегалец находился в самовольном отпуске с конца прошлого сезона, который провел на правах аренды в «Дижоне». Наконец, спустя 72 дня он приступил к своим обязанностям.

    «Сандерленд» предпочел бы продать 29-летнего футболиста, но также рассматривает все законные варианты и может попытаться разорвать контракт с защитником или, по крайней мере, добиться того, чтобы не платить ему зарплату и дальше.

    Джилободжи перешел в «Сандерленд» из «Челси» в 2016 году за 8 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2018 12:29
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 17:02

      Кто же теперь возьмет этого бегунка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:12

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- https://ubit.link/XJp8m

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 6 сентября 2018, 13:54

      В РФ ?!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 сентября 2018, 12:40

      Анекдот по теме:Сидят три тормоза,позвонили в дверь,первый через час говорит вроде позвонили,второй через час,надо бы открыть,третий через час,пойду открою,час шел,час открывал,открыл-на пороге стоит четвертый тормоз и говорит,О НЕ УСПЕЛ ПОЗВОНИТЬ,УЖЕ ОТКРЫЛИ!!!...

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11