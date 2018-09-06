Защитник «Сандерленда» Джилободжи опоздал в расположение клуба на 72 дня

«Сандерленд» может расстаться с защитником Папи Джилободжи из-за того, что он отсутствовал в расположении команды почти три с половиной месяца.

Сенегалец находился в самовольном отпуске с конца прошлого сезона, который провел на правах аренды в «Дижоне». Наконец, спустя 72 дня он приступил к своим обязанностям.

«Сандерленд» предпочел бы продать 29-летнего футболиста, но также рассматривает все законные варианты и может попытаться разорвать контракт с защитником или, по крайней мере, добиться того, чтобы не платить ему зарплату и дальше.

Джилободжи перешел в «Сандерленд» из «Челси» в 2016 году за 8 миллионов фунтов стерлингов.