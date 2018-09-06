Зидан: «Я не обговаривал с Марсело, как играть против Салаха»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию относительно того, что он детально обговаривал со своими защитниками тактику игры против форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в финальном матче Лиги чемпионов (3:1).

«Давал ли я отдельные инструкции Марсело и другим защитникам, как играть против Салаха? Вовсе нет!

Мы всегда играем одинаково, независимо от соперника. Однако мы обсуждали с игроками индивидуальные характеристики оппонентов, чтобы они имели в виду какие-то детали. Я не хотел слишком вдаваться в это, для меня важнее, чтобы игроки сосредоточились в первую очередь на нашей игре.

Наш план на игру отличался. Мы не использовали ромб в центре поля, как в Кардиффе. Я попросил Иско отойти в центр поля, и мы играли с двумя форвардами. Я просил Модрича и Крооса высоко обороняться, чтобы у соперников не было пространства.

В то же время Каземиро давал нам баланс в глубине поля, страхуя прессингующих полузащитников. У него была ключевая роль – как на земле, так и на втором этаже», – рассказал Зидан.

Хулен Лопетеги сменил Зидана на посту главного тренера «Реала» прошедшим летом.