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    Зидан: «Я не обговаривал с Марсело, как играть против Салаха»

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг информацию относительно того, что он детально обговаривал со своими защитниками тактику игры против форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в финальном матче Лиги чемпионов (3:1).

    «Давал ли я отдельные инструкции Марсело и другим защитникам, как играть против Салаха? Вовсе нет!

    Мы всегда играем одинаково, независимо от соперника. Однако мы обсуждали с игроками индивидуальные характеристики оппонентов, чтобы они имели в виду какие-то детали. Я не хотел слишком вдаваться в это, для меня важнее, чтобы игроки сосредоточились в первую очередь на нашей игре.

    Наш план на игру отличался. Мы не использовали ромб в центре поля, как в Кардиффе. Я попросил Иско отойти в центр поля, и мы играли с двумя форвардами. Я просил Модрича и Крооса высоко обороняться, чтобы у соперников не было пространства.

    В то же время Каземиро давал нам баланс в глубине поля, страхуя прессингующих полузащитников. У него была ключевая роль – как на земле, так и на втором этаже», – рассказал Зидан.

    Хулен Лопетеги сменил Зидана на посту главного тренера «Реала» прошедшим летом.

    Источник: Goal.com

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    06.09.2018 10:17
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