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  • Карикатурист показал, как Манджукич недоволен большой зарплатой Роналду

Карикатурист показал, как Манджукич недоволен большой зарплатой Роналду

5 сентября 2018, 16:28
8

Карикатурист Омар Момани показал недовольство нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича высокой зарплатой своего партнера по атаке Криштиану Роналду.

Момани изобразил португальца, которого клуб осыпает деньгами, а сзади стоит очень недовольный хорват и пытается обратить внимание руководства на себя.

Ранее стало известно, что Роналду зарабатывает 31 миллион евро в год, а зарплата Манджукича – составляет 4 миллиона. Первый в стартовых трех матчах Серии А сделал один голевой пас, на счету у второго два гола и одна результативная передача.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» этим летом за 112 миллионов евро.

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Публикация от text (@omarmomani)

Источник: Instagram
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Манджукич Марио
Комментарии (8)
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1536155261
Тут понятно все будут недовольны с приходом кристины как бы за углом он его не отметелил этот Манджукич с такими кулачищами
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KOLBIS
1536162177
Веселечно!!!...
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zigbert
1536172829
Разница конечно велика ,но что поделаешь таковы условия контракта.
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сейду
1536178727
Я думал, у него МПХ свисает. Оказалось пустой карман.
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кузнецов артем
1536179839
Манджукича подписывали после спада из за Гвардиолы, а сейчас он один из топ напов, жалко что ему 32. Жирный контракт ему не предложат, разве что в Китае или Млс
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Антон Л
1536212356
Угу, Манджукича, у которого зарплата 4 млн. в год рисует в дырявых бутсах. Сколько этот карикатурист зарабатывает, раз ему этого мало?
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ItalianFootball
1536218869
Да-да-да, всех футболистов по стартовым трем матчам судят и зп выдают, особенно, когда один свой в доску, а второй адаптацию проходит.
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bset
1536300012
Просто Роналду сделал себе имя, в том числе и вне футбола. Он бренд, а за бренд прилично переплачивают. Думаю, одними только футболками его трансфер уже отбили.
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