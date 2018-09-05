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    Карикатурист показал, как Манджукич недоволен большой зарплатой Роналду

    Карикатурист Омар Момани показал недовольство нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича высокой зарплатой своего партнера по атаке Криштиану Роналду.

    Момани изобразил португальца, которого клуб осыпает деньгами, а сзади стоит очень недовольный хорват и пытается обратить внимание руководства на себя.

    Ранее стало известно, что Роналду зарабатывает 31 миллион евро в год, а зарплата Манджукича – составляет 4 миллиона. Первый в стартовых трех матчах Серии А сделал один голевой пас, на счету у второго два гола и одна результативная передача.

    Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» этим летом за 112 миллионов евро.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    05.09.2018 16:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 сентября 2018, 09:00

      Просто Роналду сделал себе имя, в том числе и вне футбола. Он бренд, а за бренд прилично переплачивают. Думаю, одними только футболками его трансфер уже отбили.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 сентября 2018, 10:27

      Да-да-да, всех футболистов по стартовым трем матчам судят и зп выдают, особенно, когда один свой в доску, а второй адаптацию проходит.

      0
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 6 сентября 2018, 08:39

      Угу, Манджукича, у которого зарплата 4 млн. в год рисует в дырявых бутсах. Сколько этот карикатурист зарабатывает, раз ему этого мало?

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 сентября 2018, 23:37

      Манджукича подписывали после спада из за Гвардиолы, а сейчас он один из топ напов, жалко что ему 32. Жирный контракт ему не предложат, разве что в Китае или Млс

      0
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      Рейтинг: +95

      сейду 5 сентября 2018, 23:18

      Я думал, у него МПХ свисает. Оказалось пустой карман.

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 21:40

      Разница конечно велика ,но что поделаешь таковы условия контракта.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 сентября 2018, 18:42

      Веселечно!!!...

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 сентября 2018, 16:47

      Тут понятно все будут недовольны с приходом кристины как бы за углом он его не отметелил этот Манджукич с такими кулачищами

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