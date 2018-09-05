Карикатурист показал, как Манджукич недоволен большой зарплатой Роналду

Карикатурист Омар Момани показал недовольство нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича высокой зарплатой своего партнера по атаке Криштиану Роналду.

Момани изобразил португальца, которого клуб осыпает деньгами, а сзади стоит очень недовольный хорват и пытается обратить внимание руководства на себя.

Ранее стало известно, что Роналду зарабатывает 31 миллион евро в год, а зарплата Манджукича – составляет 4 миллиона. Первый в стартовых трех матчах Серии А сделал один голевой пас, на счету у второго два гола и одна результативная передача.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» этим летом за 112 миллионов евро.