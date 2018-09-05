Президент Футбольной ассоциации Исландии: «Мы завоевываем российский чемпионат»

Президент Футбольной ассоциации Исландии Гудни Бергссон доволен тем, что несколько игроков национальной команды в этом сезоне выступают в российской Премьер-лиге.

– В последнее время в РПЛ становится все больше исландских футболистов. В одном только «Ростове» уже четыре ваших соотечественника, недавно второй исландец пополнил состав ЦСКА.

– Да, я знаю, мы завоевываем российский чемпионат (смеется). Наши игроки ценятся за их волевые качества. Конечно, учитывая размер нашей страны, очень приятно, что футболисты ценятся за рубежом. В России они будут становиться еще сильнее, так что мы довольны этим фактом.

Чем больше наших игроков будет играть в сильных чемпионатах, коим является российская Премьер-лига, тем лучше будет для нашей сборной.