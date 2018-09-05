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  • Президент Футбольной ассоциации Исландии: «Мы завоевываем российский чемпионат»

Президент Футбольной ассоциации Исландии: «Мы завоевываем российский чемпионат»

5 сентября 2018, 10:14
7

Президент Футбольной ассоциации Исландии Гудни Бергссон доволен тем, что несколько игроков национальной команды в этом сезоне выступают в российской Премьер-лиге.

– В последнее время в РПЛ становится все больше исландских футболистов. В одном только «Ростове» уже четыре ваших соотечественника, недавно второй исландец пополнил состав ЦСКА.

– Да, я знаю, мы завоевываем российский чемпионат (смеется). Наши игроки ценятся за их волевые качества. Конечно, учитывая размер нашей страны, очень приятно, что футболисты ценятся за рубежом. В России они будут становиться еще сильнее, так что мы довольны этим фактом.

Чем больше наших игроков будет играть в сильных чемпионатах, коим является российская Премьер-лига, тем лучше будет для нашей сборной.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Исландия Ростов ЦСКА
Комментарии (7)
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Майор Балдёжник
1536133050
красавцы
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СОКОЛ САРАТОВ
1536135148
половина сборной уже здесь
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vgarakh
1536139240
Да, претензий к этим игрокам в плане самоотдачи нет, да и мастерство присутствует.
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KOLBIS
1536139884
Ну как вот так?...Страна не футбольная еще недавно была,эх учится нам еще и учится...
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OBOLEV
1536140259
Можно подумать они плохо играют в автобус ) Конечно это лучше чем нечего но скажем тот же самый чемпионшип куда более динамичный чемпионат, с физикой и скоростью. Нет чтобы наши толстосумы купили себе по клубу из 2 по силе лиги Англии и загоняли наших чудо футболистов. Может тогда прок и был. Не думаю что не нашлось 20 выносливых ребят которые рвали бы жопу, чтобы сборная играла и добивалась результата. А то на ЧМ бегали от силы 3-4 футболиста. Остальные стояли в своих зонах и молились чтобы им не забили.
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FanatSerj
1536142526
Хоть у них мастерства будет поменьше чем у бразильцев, но это хоть мужики, не ноют, не капризничают, морозов не боятся и опять же не выкобениваются. Хоть уровень мастерства и не высокий, но зато он не падает никогда ниже плинтуса, как у не которых зажравшихся легов. Тот самый вариант когда дешево, но сердито.
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zigbert
1536142930
Англию они уже завоевали ,теперь принялись за нас.
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