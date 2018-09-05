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    Президент Футбольной ассоциации Исландии: «Мы завоевываем российский чемпионат»

    Президент Футбольной ассоциации Исландии Гудни Бергссон доволен тем, что несколько игроков национальной команды в этом сезоне выступают в российской Премьер-лиге.

    – В последнее время в РПЛ становится все больше исландских футболистов. В одном только «Ростове» уже четыре ваших соотечественника, недавно второй исландец пополнил состав ЦСКА.

    – Да, я знаю, мы завоевываем российский чемпионат (смеется). Наши игроки ценятся за их волевые качества. Конечно, учитывая размер нашей страны, очень приятно, что футболисты ценятся за рубежом. В России они будут становиться еще сильнее, так что мы довольны этим фактом.

    Чем больше наших игроков будет играть в сильных чемпионатах, коим является российская Премьер-лига, тем лучше будет для нашей сборной.

    Источник: Р-Спорт

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    05.09.2018 10:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 13:22

      Англию они уже завоевали ,теперь принялись за нас.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 сентября 2018, 13:15

      Хоть у них мастерства будет поменьше чем у бразильцев, но это хоть мужики, не ноют, не капризничают, морозов не боятся и опять же не выкобениваются. Хоть уровень мастерства и не высокий, но зато он не падает никогда ниже плинтуса, как у не которых зажравшихся легов.
      Тот самый вариант когда дешево, но сердито.

      2
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 5 сентября 2018, 12:37

      Можно подумать они плохо играют в автобус ) Конечно это лучше чем нечего но скажем тот же самый чемпионшип куда более динамичный чемпионат, с физикой и скоростью.
      Нет чтобы наши толстосумы купили себе по клубу из 2 по силе лиги Англии и загоняли наших чудо футболистов. Может тогда прок и был. Не думаю что не нашлось 20 выносливых ребят которые рвали бы жопу, чтобы сборная играла и добивалась результата. А то на ЧМ бегали от силы 3-4 футболиста. Остальные стояли в своих зонах и молились чтобы им не забили.

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 сентября 2018, 12:31

      Ну как вот так?...Страна не футбольная еще недавно была,эх учится нам еще и учится...

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 сентября 2018, 12:20

      Да, претензий к этим игрокам в плане самоотдачи нет, да и мастерство присутствует.

      4
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 5 сентября 2018, 11:12

      половина сборной уже здесь

      1
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 5 сентября 2018, 10:37

      красавцы

      1
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