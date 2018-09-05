Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кобелев: «Ждать, что сейчас Маркизио выйдет и начнет тащить за собой «Зенит», вряд ли стоит»

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев не торопится с похвалой в адрес новичка «Зенита» экс-полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио.

    – Сейчас не время говорить о личных характеристиках футболиста. Ведь подписали его на правах свободного агента. Тренировался он или не тренировался, работал или не работал – в какой форме он находится, мы не знаем. Поэтому ждать, что сейчас Маркизио выйдет и начнет тащить за собой «Зенит», вряд ли стоит.

    Ситуация, на мой взгляд, все равно немножко непонятная: человек из Италии уезжает в Россию. Наверно, есть какие-то причины. Поэтому я бы сейчас не стал гадать на кофейной гуще. Бывало, что в Россию приезжали игроки с громкими именами, а что из этого получалось, мы все прекрасно знаем.

    – Не возникнет ли у Маркизио проблем с мотивацией? Все-таки человек выиграл семь титулов с «Ювентусом», два раза играл в финале Лиги чемпионов…

    – Если человек приезжает, значит, какая-то у него мотивация есть. Их может быть и две, и три: чем больше, тем лучше. Но пока все рассуждения на эту тему беспочвенны. Сейчас мы его нахвалим, а он будет по полю пешком ходить.

    – Можно сказать, что этим трансфером «Зенит» закрыл брешь на позиции центрального полузащитника, возникшую после травмы Нобоа?

    – Не исключено, что этот трансфер действительно был оформлен в авральном порядке. Нобоа, с моей точки зрения, был ключевым игроком «Зенита» в этом сезоне, и теперь команде, конечно, нужна замена в центр поля. Возможно, травма Нобоа повлияла на решение «Зенита» подписать Маркизио, но не исключено, что они его вели уже давно.

    Источник: «Российская газета»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2018 08:07
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      vorhun909 5 сентября 2018, 18:08

      ....и ещё!!! у Клаудио насколько я знаю были лучшие финансовые предложения чем нашего клуба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      vorhun909 5 сентября 2018, 18:03

      ...позвольте повториться . Краневитор - трудяга ,но под именами к сожалению. Паредес - которому нужен его уровень понимания игры и мысли. Кузяев - молодой,талантливый и очень трудоспособный человек. И вот всей этой троице ОЧЕНЬ нужен Клаудио. Полностью одобряю выбор клуба!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 сентября 2018, 16:56

      Зенит сейчас не надо "тащить", просто нужна замена Набоа, а Краневиттер не убедил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 сентября 2018, 14:02

      После нескольких игр будет о чём поговорить -- сейчас пустая болтовня !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      за Зенит 92 5 сентября 2018, 12:17

      Раз подписали значит он нужен зениту.
      Добро пожаловать в С-Пб Маркизио!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 5 сентября 2018, 10:57

      Маркизио подписали для того чтобы он заиграл здесь и сейчас, вместо Нобоа. Иначе на кой чёрт подписывать старикана с рваными крестами и огромной зарплатой.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > Кlaksvikar Ittrotarselag 5 сентября 2018, 11:52

      Ну про рваные кресты ты зря написал, люди и после двух и после трёх разрывов играли не хуже чем до травмы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 5 сентября 2018, 10:19

      Тащить Зенит мог только Халк ..а сейчас и тащить не надо ..парни стараются , играют ..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 10:16

      Конечно в Ювентусе плохих игроков держать не будут. Игрок мастеровитый ,опытный боец. Посмотрим как проявит себя в Зените.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 сентября 2018, 10:13

      чё гадать вот выйдет на поле вот тогда и посмотрим какая мотивация будет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 сентября 2018, 10:09

      Несколько игр у него уйдёт на адаптацию и вхождение в игровой тонус, а потом его опыт и футбольное мастерство увидят и слепые, не говоря о тупых...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11