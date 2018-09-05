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  • Кобелев: «Ждать, что сейчас Маркизио выйдет и начнет тащить за собой «Зенит», вряд ли стоит»

Кобелев: «Ждать, что сейчас Маркизио выйдет и начнет тащить за собой «Зенит», вряд ли стоит»

5 сентября 2018, 08:07
20

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев не торопится с похвалой в адрес новичка «Зенита» экс-полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио.

– Сейчас не время говорить о личных характеристиках футболиста. Ведь подписали его на правах свободного агента. Тренировался он или не тренировался, работал или не работал – в какой форме он находится, мы не знаем. Поэтому ждать, что сейчас Маркизио выйдет и начнет тащить за собой «Зенит», вряд ли стоит.

Ситуация, на мой взгляд, все равно немножко непонятная: человек из Италии уезжает в Россию. Наверно, есть какие-то причины. Поэтому я бы сейчас не стал гадать на кофейной гуще. Бывало, что в Россию приезжали игроки с громкими именами, а что из этого получалось, мы все прекрасно знаем.

– Не возникнет ли у Маркизио проблем с мотивацией? Все-таки человек выиграл семь титулов с «Ювентусом», два раза играл в финале Лиги чемпионов…

– Если человек приезжает, значит, какая-то у него мотивация есть. Их может быть и две, и три: чем больше, тем лучше. Но пока все рассуждения на эту тему беспочвенны. Сейчас мы его нахвалим, а он будет по полю пешком ходить.

– Можно сказать, что этим трансфером «Зенит» закрыл брешь на позиции центрального полузащитника, возникшую после травмы Нобоа?

– Не исключено, что этот трансфер действительно был оформлен в авральном порядке. Нобоа, с моей точки зрения, был ключевым игроком «Зенита» в этом сезоне, и теперь команде, конечно, нужна замена в центр поля. Возможно, травма Нобоа повлияла на решение «Зенита» подписать Маркизио, но не исключено, что они его вели уже давно.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Маркизио Клаудио Кобелев Андрей
Комментарии (20)
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Caniggia
1536128018
Ясен хрен, приехал срубить бабла, как и его сомакаронник физрук Манчини.
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nik55
1536129306
главная мотивация----деньги
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mamba9090909
1536130486
Cразу, с первого матча, естественно ждать от него больших достижений, не стоит.
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Рубик Докоян
1536131390
Несколько игр у него уйдёт на адаптацию и вхождение в игровой тонус, а потом его опыт и футбольное мастерство увидят и слепые, не говоря о тупых...
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Полная Канистра
1536131629
чё гадать вот выйдет на поле вот тогда и посмотрим какая мотивация будет
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zigbert
1536131775
Конечно в Ювентусе плохих игроков держать не будут. Игрок мастеровитый ,опытный боец. Посмотрим как проявит себя в Зените.
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Путник 13
1536131967
Тащить Зенит мог только Халк ..а сейчас и тащить не надо ..парни стараются , играют ..
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1536134243
Маркизио подписали для того чтобы он заиграл здесь и сейчас, вместо Нобоа. Иначе на кой чёрт подписывать старикана с рваными крестами и огромной зарплатой.
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за Зенит 92
1536139043
Раз подписали значит он нужен зениту. Добро пожаловать в С-Пб Маркизио!!!
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Zenmaster
1536145320
После нескольких игр будет о чём поговорить -- сейчас пустая болтовня !!!
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