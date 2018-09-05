Кобелев: «Ждать, что сейчас Маркизио выйдет и начнет тащить за собой «Зенит», вряд ли стоит»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев не торопится с похвалой в адрес новичка «Зенита» экс-полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио.

– Сейчас не время говорить о личных характеристиках футболиста. Ведь подписали его на правах свободного агента. Тренировался он или не тренировался, работал или не работал – в какой форме он находится, мы не знаем. Поэтому ждать, что сейчас Маркизио выйдет и начнет тащить за собой «Зенит», вряд ли стоит.

Ситуация, на мой взгляд, все равно немножко непонятная: человек из Италии уезжает в Россию. Наверно, есть какие-то причины. Поэтому я бы сейчас не стал гадать на кофейной гуще. Бывало, что в Россию приезжали игроки с громкими именами, а что из этого получалось, мы все прекрасно знаем.

– Не возникнет ли у Маркизио проблем с мотивацией? Все-таки человек выиграл семь титулов с «Ювентусом», два раза играл в финале Лиги чемпионов…

– Если человек приезжает, значит, какая-то у него мотивация есть. Их может быть и две, и три: чем больше, тем лучше. Но пока все рассуждения на эту тему беспочвенны. Сейчас мы его нахвалим, а он будет по полю пешком ходить.

– Можно сказать, что этим трансфером «Зенит» закрыл брешь на позиции центрального полузащитника, возникшую после травмы Нобоа?

– Не исключено, что этот трансфер действительно был оформлен в авральном порядке. Нобоа, с моей точки зрения, был ключевым игроком «Зенита» в этом сезоне, и теперь команде, конечно, нужна замена в центр поля. Возможно, травма Нобоа повлияла на решение «Зенита» подписать Маркизио, но не исключено, что они его вели уже давно.