Максименко: «Уход Промеса? «Спартак» не зависит от одного игрока»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал уход из клуба атакующего игрока Квинси Промеса. Голландец продолжит карьеру в «Севилье».

«Уход Промеса? Мы не та команда, которая зависит от одного игрока. Квинси не один год был лидером «Спартака», переход в европейский клуб — это шаг наверх. Могу только пожелать ему удачи. Увидимся на футбольных полях», – сказал игрок.

Промес выступал в России с 2014 года (115 матчей в РПЛ, 59 голов).