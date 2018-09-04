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    Максименко: «Уход Промеса? «Спартак» не зависит от одного игрока»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал уход из клуба атакующего игрока Квинси Промеса. Голландец продолжит карьеру в «Севилье».

    «Уход Промеса? Мы не та команда, которая зависит от одного игрока. Квинси не один год был лидером «Спартака», переход в европейский клуб — это шаг наверх. Могу только пожелать ему удачи. Увидимся на футбольных полях», – сказал игрок.

    Промес выступал в России с 2014 года (115 матчей в РПЛ, 59 голов).

    Источник: «ВКонтакте»

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    04.09.2018 21:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 5 сентября 2018, 04:42

      Как может 20-летний мальчик здраво судить об уходе мастера?! Антоха нам приглянулся, а что такое Максименко я пока не знаю.

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    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 4 сентября 2018, 23:40

      Конечно же, ни одна команда не зависит от одного игрока, но тем не менее статистика красноречива - 49% голов за время пребывания Промеса в команде забито лично им и с его голевых передач. Так каково влияние Квинси на результаты команды? По-моему ответ очевиден!

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