Слуцкий побывал на «ВЭБ Арене»

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий побывал сегодня в гостях у армейцев. Он посетил домашний стадион команды «ВЭБ Арена».

«Сегодня на «ВЭБ Арену» заглянул Леонид Викторович, которому мы, наконец-то, показали его изображение на трибуне К», – говорится в сообщении пресс-службы москвичей.

47-летний специалист возглавлял ЦСКА с октября 2009 по декабрь 2016 года. После он руководил английским «Халлом». В настоящее время Слуцкий – главный тренер «Витесса».