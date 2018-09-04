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    Слуцкий побывал на «ВЭБ Арене»

    Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий побывал сегодня в гостях у армейцев. Он посетил домашний стадион команды «ВЭБ Арена».

    «Сегодня на «ВЭБ Арену» заглянул Леонид Викторович, которому мы, наконец-то, показали его изображение на трибуне К», – говорится в сообщении пресс-службы москвичей.

    47-летний специалист возглавлял ЦСКА с октября 2009 по декабрь 2016 года. После он руководил английским «Халлом». В настоящее время Слуцкий – главный тренер «Витесса».

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    04.09.2018 18:54
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 5 сентября 2018, 08:05

      Легенда! Но Гончаренко за пару лет обойдет его!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 сентября 2018, 20:30

      Целая эпоха связана с ним,удачи с Витессом и 0-4 чтобы не было больше...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > KOLBIS 5 сентября 2018, 07:52

      просто это был аякс

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 4 сентября 2018, 18:55

      Удачи Леонид в Голландии!!!

      6
      Ответить
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