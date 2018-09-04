Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Максименко: «Если «Спартак» предложит пожизненный контракт, наверное, подпишу»

    Голкипер «Спартака» Александр Максименко заявил, что хотел бы попробовать силы в европейском чемпионате и сыграть в финале Лиге чемпионов за «Барселону». При этом 20-летний футболист отметил, что не против провести всю карьеру в московском клубе.

    «Где себя вижу через 10 лет? Тяжело загадывать, это большое время. Хотелось бы в Европе побывать, в финале Лиги чемпионов. Может, за «Барселону».

    Но я готов и в «Спартаке» провести всю карьеру. Если предложит «Спартак» пожизненный контракт, наверное, подпишу.

    Куртуа поцеловал эмблему «Реала»? Может, он так посчитал нужным. Может, он всегда мечтал за «Реал» играть, а его не брали? Но я не поцелую эмблему чужого клуба – просто не окажусь в таких командах», – сказал Максименко.

    Максименко стал основным вратарем «Спартака» в нынешнем сезоне. В шести матчах РПЛ он пропустил всего один гол.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2018 17:22
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 сентября 2018, 00:22

      Комментов с участием Максименко за последний месяц прочитал больше, чем, например, с участием Акинфеева за всю его карьеру.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 сентября 2018, 23:56

      А мне эта фраза понравилась " Но я не поцелую эмблему чужого клуба – просто не окажусь в таких командах», – сказал Максименко"
      А в каких окажешься? ведь родной может быть только один клуб?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > DeStar 5 сентября 2018, 04:46

      Онопко тоже так говорил до перехода в конюшню.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 4 сентября 2018, 23:25

      Ещё один молодой звезденок растёт.Через пару лет о тебе никто и не вспомнит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 22:32

      Замечательные слова Александр и за верность клубу спасибо. Такое ценится поклонниками команды.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 сентября 2018, 20:59

      Рановато такие заявления делать -- но лизнул знатно !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +818

      Serjio82 4 сентября 2018, 19:29

      Любит Максименко с журналюгами поболтать,плохая привычка!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 4 сентября 2018, 18:57

      Нормальное интервью.Со временем конечно меняется и мировосприятие и много ещё чего.Но главное в парне есть.И это стержень.Вот пусть за него и держится обеими ногами.А руками пусть мячи отбивает.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 4 сентября 2018, 18:03

      ...молодо--зелено.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 4 сентября 2018, 17:59

      писец,сыграют по несколько матчей на выигрыш и всё!!!!он бог!!!!ты весь чемпионат отстой,и евролигу,а потом будешь говорить,мечтать не вредно,НО ОПУПЕВШИЕ,сыграй сначала пару годков на хорошем уровне тогда и говори ЧТО ЛИБО,ука дешовки конечно и скромные парни есть,им респект и уважуха

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 4 сентября 2018, 17:31

      Полностью видеоинтервью с ним:
      https://vk.com/teamrussia?z=video-153506828_456239768%2Fvideos-153506828%2Fpl_-153506828_-2

      Большое. Минут на 50.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > derrik2000 4 сентября 2018, 18:27

      Ограждать его надо от репортеров и таких интервью,пока не зазвездился!!!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11