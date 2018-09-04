Максименко: «Если «Спартак» предложит пожизненный контракт, наверное, подпишу»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко заявил, что хотел бы попробовать силы в европейском чемпионате и сыграть в финале Лиге чемпионов за «Барселону». При этом 20-летний футболист отметил, что не против провести всю карьеру в московском клубе.

«Где себя вижу через 10 лет? Тяжело загадывать, это большое время. Хотелось бы в Европе побывать, в финале Лиги чемпионов. Может, за «Барселону».

Но я готов и в «Спартаке» провести всю карьеру. Если предложит «Спартак» пожизненный контракт, наверное, подпишу.

Куртуа поцеловал эмблему «Реала»? Может, он так посчитал нужным. Может, он всегда мечтал за «Реал» играть, а его не брали? Но я не поцелую эмблему чужого клуба – просто не окажусь в таких командах», – сказал Максименко.

Максименко стал основным вратарем «Спартака» в нынешнем сезоне. В шести матчах РПЛ он пропустил всего один гол.