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  • Максименко: «Если «Спартак» предложит пожизненный контракт, наверное, подпишу»

Максименко: «Если «Спартак» предложит пожизненный контракт, наверное, подпишу»

4 сентября 2018, 17:22
13

Голкипер «Спартака» Александр Максименко заявил, что хотел бы попробовать силы в европейском чемпионате и сыграть в финале Лиге чемпионов за «Барселону». При этом 20-летний футболист отметил, что не против провести всю карьеру в московском клубе.

«Где себя вижу через 10 лет? Тяжело загадывать, это большое время. Хотелось бы в Европе побывать, в финале Лиги чемпионов. Может, за «Барселону».

Но я готов и в «Спартаке» провести всю карьеру. Если предложит «Спартак» пожизненный контракт, наверное, подпишу.

Куртуа поцеловал эмблему «Реала»? Может, он так посчитал нужным. Может, он всегда мечтал за «Реал» играть, а его не брали? Но я не поцелую эмблему чужого клуба – просто не окажусь в таких командах», – сказал Максименко.

Максименко стал основным вратарем «Спартака» в нынешнем сезоне. В шести матчах РПЛ он пропустил всего один гол.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (13)
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derrik2000
1536071466
Полностью видеоинтервью с ним: https://vk.com/teamrussia?z=video-153506828_456239768%2Fvideos-153506828%2Fpl_-153506828_-2 Большое. Минут на 50.
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Cherembas
1536073181
писец,сыграют по несколько матчей на выигрыш и всё!!!!он бог!!!!ты весь чемпионат отстой,и евролигу,а потом будешь говорить,мечтать не вредно,НО ОПУПЕВШИЕ,сыграй сначала пару годков на хорошем уровне тогда и говори ЧТО ЛИБО,ука дешовки конечно и скромные парни есть,им респект и уважуха
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FaTeK1945ru
1536073405
...молодо--зелено.
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Мары
1536076671
Нормальное интервью.Со временем конечно меняется и мировосприятие и много ещё чего.Но главное в парне есть.И это стержень.Вот пусть за него и держится обеими ногами.А руками пусть мячи отбивает.
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Serjio82
1536078589
Любит Максименко с журналюгами поболтать,плохая привычка!
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Zenmaster
1536083956
Рановато такие заявления делать -- но лизнул знатно !
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zigbert
1536089561
Замечательные слова Александр и за верность клубу спасибо. Такое ценится поклонниками команды.
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R015RK
1536092735
Ещё один молодой звезденок растёт.Через пару лет о тебе никто и не вспомнит.
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DeStar
1536094572
А мне эта фраза понравилась " Но я не поцелую эмблему чужого клуба – просто не окажусь в таких командах», – сказал Максименко" А в каких окажешься? ведь родной может быть только один клуб?
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Бухбух
1536096172
Комментов с участием Максименко за последний месяц прочитал больше, чем, например, с участием Акинфеева за всю его карьеру.
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