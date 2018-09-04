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    Максименко: «В первую минуту после гола Рыкова хотелось убежать со стадиона»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о своей первой реакции на пропущенный гол от защитника «Динамо» (2:1) Владимира Рыкова в матче пятого тура РПЛ. Игрок бело-голубых поразил ворота 20-летнего голкипера ударом со своей половины поля.

    «Конечно, в первую минуту хотелось убежать со стадиона, чтобы никто меня не видел. Обидненький гол… Ком был в горле в тот момент. А на следующий день, через два дня, я перелистнул страницу и стал готовиться к следующей игре.

    Перевожу все в шутку. Зато Володе теперь подписчики в инстаграме обеспечены», – сказал Максименко.

    Гол Рыкова остается единственным пропущенным Максименко в шести турах РПЛ.

    Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

    Источник: РФС

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    04.09.2018 15:58
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 5 сентября 2018, 12:07

      Дасаев тоже с бабочки начинал ,учись держать удар.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Sterh 5 сентября 2018, 10:12

      Ты мой маленький.. убежать хотелось.. Ну так и бежал бы.. что они все смеяться будут над тобой! Хватит это терпеть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 22:03

      Саша добивайся того что бы такие голы больше не повторялись.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий > zigbert 4 сентября 2018, 22:33

      Жми на рекорд Санёк, получи плюху от вратаря соперника!:))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 сентября 2018, 20:27

      Против шедевра не попрёшь..

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 сентября 2018, 20:00

      да плюнь ты на это все косячат и не такие пропускают

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 сентября 2018, 18:54

      Правильно.
      Махни рукой и пошли всех в тундру.
      Главное ворота охраняй.

      6
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 4 сентября 2018, 18:26

      С душой относится, переживает. Молодец.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 4 сентября 2018, 18:07

      Прикольный гол ))
      И вратарь растёт классный. Следим внимательно и доброжелательно.

      4
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 4 сентября 2018, 17:58

      Будет что вспомнить!)))
      А то вдруг совсем перестанет пропускать ;-)

      7
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 4 сентября 2018, 17:11

      Ребров похожие дурацкие голы пропускал часто!!! Главное делать выводы, и работу над ошибками!) Со временем придёт уверенность!

      6
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