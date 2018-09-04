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  • Максименко: «В первую минуту после гола Рыкова хотелось убежать со стадиона»

Максименко: «В первую минуту после гола Рыкова хотелось убежать со стадиона»

4 сентября 2018, 15:58
17

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о своей первой реакции на пропущенный гол от защитника «Динамо» (2:1) Владимира Рыкова в матче пятого тура РПЛ. Игрок бело-голубых поразил ворота 20-летнего голкипера ударом со своей половины поля.

«Конечно, в первую минуту хотелось убежать со стадиона, чтобы никто меня не видел. Обидненький гол… Ком был в горле в тот момент. А на следующий день, через два дня, я перелистнул страницу и стал готовиться к следующей игре.

Перевожу все в шутку. Зато Володе теперь подписчики в инстаграме обеспечены», – сказал Максименко.

Гол Рыкова остается единственным пропущенным Максименко в шести турах РПЛ.

Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (17)
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derrik2000
1536066342
Правильно отреагировал в конце концов! Расти дальше нам на радость.
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piligrim1986
1536068835
забей вообще
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BANNIKOV1970
1536069316
Всякое бывает,да многие вратари такие не пропускают,но и выше середины таблицы никогда в жизни не поднимались.
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hevbn 28
1536069582
Конечно ошибаются абсолютно все вратари особенно в 20 лет , но здесь очень важно во первых учиться на своих ошибках , а во вторых очень важное умение для вратаря понимать когда ты "можешь" допустить ошибку, а когда нет. Вот например Буффон он в каждом сезоне допускает несколько "ляпов" , но он это делает в матчах где его ошибки не очень много значат. Желаю прогрессировать Максименко и дальше , хотя я считаю, что первым вратарём как только поправится должен быть Селихов , а Максименко пусть играет в кубке и даже может быть в ЛЕ на европейский манер , у них там принято, что если в команде 2 хороших вратаря то они играют не до ошибки , а просто делят между собой турниры в которых играют.
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VVM1964
1536070239
Хорошо , что не убежал )))
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dendiesel
1536070310
Ребров похожие дурацкие голы пропускал часто!!! Главное делать выводы, и работу над ошибками!) Со временем придёт уверенность!
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bzfar
1536073107
Будет что вспомнить!))) А то вдруг совсем перестанет пропускать ;-)
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Мары
1536076462
Правильно. Махни рукой и пошли всех в тундру. Главное ворота охраняй.
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Полная Канистра
1536080432
да плюнь ты на это все косячат и не такие пропускают
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zigbert
1536087799
Саша добивайся того что бы такие голы больше не повторялись.
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