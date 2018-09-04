Максименко: «В первую минуту после гола Рыкова хотелось убежать со стадиона»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о своей первой реакции на пропущенный гол от защитника «Динамо» (2:1) Владимира Рыкова в матче пятого тура РПЛ. Игрок бело-голубых поразил ворота 20-летнего голкипера ударом со своей половины поля.

«Конечно, в первую минуту хотелось убежать со стадиона, чтобы никто меня не видел. Обидненький гол… Ком был в горле в тот момент. А на следующий день, через два дня, я перелистнул страницу и стал готовиться к следующей игре.

Перевожу все в шутку. Зато Володе теперь подписчики в инстаграме обеспечены», – сказал Максименко.

Гол Рыкова остается единственным пропущенным Максименко в шести турах РПЛ.

Максименко пропустил с чужой половины. Болельщики его поддержали