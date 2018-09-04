Кришито: «С приходом Маркизио «Зенит» полностью готов к победе в РПЛ»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито рад переходу в «Зенит» бывшего полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио. По словам итальянца, с 32-летним футболистом в составе петербуржцы полностью готовы к победе в РПЛ.

– Клаудио – игрок высочайшего класса, это действительно очень хороший трансфер. Думаю, что с приходом Маркизио «Зенит» полностью готов к победе в чемпионате.

– Правда ли, что Маркизио связывался с вами и просил совета по поводу переезда в Петербург?

– Да, он звонил мне много раз и задавал очень много вопросов и о клубе, и о городе. Разумеется, я объяснил ему, почему все-таки стоит перейти в «Зенит» и переехать в прекрасный Петербург.

– Хотите что-нибудь пожелать новичку сине-бело-голубых?

– Да! Желаю всего наилучшего и Клаудио, и команде! «Зенит» – лучший клуб в России. Давай-давай!