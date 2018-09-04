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  • Кришито: «С приходом Маркизио «Зенит» полностью готов к победе в РПЛ»

Кришито: «С приходом Маркизио «Зенит» полностью готов к победе в РПЛ»

4 сентября 2018, 14:24
18

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито рад переходу в «Зенит» бывшего полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио. По словам итальянца, с 32-летним футболистом в составе петербуржцы полностью готовы к победе в РПЛ.

– Клаудио – игрок высочайшего класса, это действительно очень хороший трансфер. Думаю, что с приходом Маркизио «Зенит» полностью готов к победе в чемпионате.

– Правда ли, что Маркизио связывался с вами и просил совета по поводу переезда в Петербург?

– Да, он звонил мне много раз и задавал очень много вопросов и о клубе, и о городе. Разумеется, я объяснил ему, почему все-таки стоит перейти в «Зенит» и переехать в прекрасный Петербург.

– Хотите что-нибудь пожелать новичку сине-бело-голубых?

– Да! Желаю всего наилучшего и Клаудио, и команде! «Зенит» – лучший клуб в России. Давай-давай!

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Маркизио Клаудио
Комментарии (18)
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derrik2000
1536060795
Кришито, конечно. простительно, что он не знает старинной русской поговорки "Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати". Но мог бы её и выучить, когда выступал за "Зенит".
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Serjio82
1536060997
ну если готов,значит победит,а если не готов,то опять Лига Европы.Хотя лично для меня фавориты сезона Локомотив,Зенит,Краснодар!Спартак после потери Промеса и Жиго будет намного сложнее бороться за тройку,хотя я 29 лет болею за Спартак.
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Супервайзер
1536061537
Пару баксов от Борисыча и Кришито споет гимн "Зенита" на языке улусов.))
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Eddyson
1536062072
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, перешедший в «Зенит», стал самым высокооплачиваемым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Eurosport.it. По информации издания, 32-летний новичок петербургского клуба будет зарабатывать 6,5 миллиона евро в год. --------------------------------------------------------------- А он хорош, судя по этим цифрам. Можно и впрямь начинать праздновать.
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BANNIKOV1970
1536073922
ну началось,прошлогодний гоп,не спеши штаны лопнут по швам
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Полная Канистра
1536079599
играют 11 игроков на поле а не один маркизио будет делать погоду. так что ещё рано кукарекать
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shinnik
1536082276
Клуб-не лучший,но и в худшие не попадает..) Спасибиссимо,Мимо..)
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Zenmaster
1536084787
Игрок хороший -- будем посмотреть !
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zigbert
1536084857
Не слишком ли громкое заявление?
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Владислав Vlad
1536087498
А я то всё думаю, что ж Зенит никак не победит в чемпионате??? Оказывается - без Маркизио не готов был. Вон оно чё.....))))
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