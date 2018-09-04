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    Кришито: «С приходом Маркизио «Зенит» полностью готов к победе в РПЛ»

    Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито рад переходу в «Зенит» бывшего полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио. По словам итальянца, с 32-летним футболистом в составе петербуржцы полностью готовы к победе в РПЛ.

    – Клаудио – игрок высочайшего класса, это действительно очень хороший трансфер. Думаю, что с приходом Маркизио «Зенит» полностью готов к победе в чемпионате.

    – Правда ли, что Маркизио связывался с вами и просил совета по поводу переезда в Петербург?

    – Да, он звонил мне много раз и задавал очень много вопросов и о клубе, и о городе. Разумеется, я объяснил ему, почему все-таки стоит перейти в «Зенит» и переехать в прекрасный Петербург.

    – Хотите что-нибудь пожелать новичку сине-бело-голубых?

    – Да! Желаю всего наилучшего и Клаудио, и команде! «Зенит» – лучший клуб в России. Давай-давай!

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.09.2018 14:24
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 сентября 2018, 21:58

      А я то всё думаю, что ж Зенит никак не победит в чемпионате??? Оказывается - без Маркизио не готов был.
      Вон оно чё.....))))

      4
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      Рейтинг: +106

      alteper > Владислав Vlad 4 сентября 2018, 22:46

      )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 21:14

      Не слишком ли громкое заявление?

      6
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 сентября 2018, 21:13

      Игрок хороший -- будем посмотреть !

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 сентября 2018, 20:31

      Клуб-не лучший,но и в худшие не попадает..)
      Спасибиссимо,Мимо..)

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 сентября 2018, 19:46

      играют 11 игроков на поле а не один маркизио будет делать погоду. так что ещё рано кукарекать

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 4 сентября 2018, 18:12

      ну началось,прошлогодний гоп,не спеши штаны лопнут по швам

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 4 сентября 2018, 14:54

      Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, перешедший в «Зенит», стал самым высокооплачиваемым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Eurosport.it.
      По информации издания, 32-летний новичок петербургского клуба будет зарабатывать 6,5 миллиона евро в год.
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      А он хорош, судя по этим цифрам. Можно и впрямь начинать праздновать.

      8
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      Рейтинг: +67327

      portero > Eddyson 4 сентября 2018, 16:07

      ну если он еще пахать будет как Халк и результат давать, то не так много с учетом, что бесплатно пришел.
      тут только всё на поле видим, а то вдруг как Паредес будет из 10 угловых , 9 в первого игрока , не поднять мяч мастеру..

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Eddyson 4 сентября 2018, 18:31

      Преображенский: А если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. ))

      3
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > sssrspartak 4 сентября 2018, 20:32

      Я говорю о том что не нужно читать жёлтую прессу с непроверенной информацией...6.5 миллионов это бред...Так ясно???

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > _Marqella_ 4 сентября 2018, 20:34

      эх,яблочко,да с голубикою...)

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > _Marqella_ 4 сентября 2018, 21:19

      Бедный Михаил Афанасьевич: и к месту его и не к месту. Бомбардир Вы не относите к жёлтой прессе, я правильно понимаю? На нем вся информация проверенная? Ведь в противном случае Вы как наше правительство - советуете людям то, чего сами никогда не делаете))

      2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Eddyson 5 сентября 2018, 03:26

      С моей точки зрения Бомбардир является "жёлтой" прессой....

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 4 сентября 2018, 14:45

      Пару баксов от Борисыча и Кришито споет гимн "Зенита" на языке улусов.))

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      Рейтинг: +818

      Serjio82 4 сентября 2018, 14:36

      ну если готов,значит победит,а если не готов,то опять Лига Европы.Хотя лично для меня фавориты сезона Локомотив,Зенит,Краснодар!Спартак после потери Промеса и Жиго будет намного сложнее бороться за тройку,хотя я 29 лет болею за Спартак.

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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 4 сентября 2018, 14:33

      Кришито, конечно. простительно, что он не знает старинной русской поговорки "Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати".
      Но мог бы её и выучить, когда выступал за "Зенит".

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > derrik2000 4 сентября 2018, 15:32

      Я уже как то говорил, что здесь, на соккере, читать могут многие, но вот осмысливать прочитанное, далеко не все. И ты, видимо, в числе тех немногих. Кришито не перед кем не хвалится и ни на какую рать не идёт. Он даёт свою оценку данному событию.

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