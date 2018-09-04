Маркизио: «Кришито сказал, что «Зенит» – особенный клуб»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал переход в российский клуб. О трансфере стало известно сегодня.

«Я поговорил с Доменико Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан (смеется). На самом деле, Миммо подтвердил, что «Зенит» – особенный клуб с невероятными болельщиками. В конце недели я приеду в Петербург и увижу все своими глазами», – сказал Маркизио.

Маркизио – супер. Вы его полюбите