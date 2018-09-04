Маркизио: «Кришито сказал, что «Зенит» – особенный клуб»

Всем привет!. Лично моё мнение ,это одно из самых лучших приобретений клуба за последнее время. Такие люди как Иванович ,а теперь Маркизио нужны как воздух нашей команде при становлении. Паредес поймёт, что он хороший игрок, но пока не звезда ,да и вся средняя линия дисциплинируется.
Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал переход в российский клуб. О трансфере стало известно сегодня.
«Я поговорил с Доменико Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан (смеется). На самом деле, Миммо подтвердил, что «Зенит» – особенный клуб с невероятными болельщиками. В конце недели я приеду в Петербург и увижу все своими глазами», – сказал Маркизио.
Маркизио – супер. Вы его полюбите