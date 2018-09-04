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    Маркизио: «Кришито сказал, что «Зенит» – особенный клуб»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал переход в российский клуб. О трансфере стало известно сегодня.

    «Я поговорил с Доменико Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан (смеется). На самом деле, Миммо подтвердил, что «Зенит» – особенный клуб с невероятными болельщиками. В конце недели я приеду в Петербург и увижу все своими глазами», – сказал Маркизио.

    Маркизио – супер. Вы его полюбите

    Источник: ФК «Зенит»

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    04.09.2018 00:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +18

      vorhun909 5 сентября 2018, 16:30

      Всем привет!. Лично моё мнение ,это одно из самых лучших приобретений клуба за последнее время. Такие люди как Иванович ,а теперь Маркизио нужны как воздух нашей команде при становлении. Паредес поймёт, что он хороший игрок, но пока не звезда ,да и вся средняя линия дисциплинируется.

      0
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 4 сентября 2018, 18:38

      когда сыграет пару матчей,тогда и увидим что за футболист,в нашем чемпионате сложно приживаются легионеры,Манчини тоже пиарили,и где он теперь,домой уехал,не смог здесь работать.

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 17:01

      Посмотрим его в деле.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 сентября 2018, 10:52

      Нам такие мастера , только в радость !

      2
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 4 сентября 2018, 09:10

      Удачи и хорошей игры за клуб

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 сентября 2018, 09:01

      Велл сам!

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 4 сентября 2018, 08:43

      Очень хорошее приобретение, мне нравится. Теперь хоть с Паредесом есть с кем играть в центре

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > FCZenit is Ivanovo 4 сентября 2018, 10:51

      И Ивановичу надеюсь полегче будет !

      2
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      Рейтинг: -26

      gladkovkolya 4 сентября 2018, 07:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blog

      -7
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      Рейтинг: +82

      за Зенит 92 4 сентября 2018, 07:24

      Я считаю руководству и тренерскому штабу виднее нужен он клубу или нет,раз заявили,значит нужен

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 сентября 2018, 06:54

      Этот пенсионер последнее время в Ювентусе был основным игроком запаса. Будет ли Зениту от этого Маркиза Карабаса польза???

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > DIDI 23 4 сентября 2018, 12:12

      Я так понимаю тебе лишь бы по хейтить??

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