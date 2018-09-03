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  • Маркизио: «Я видел матч «Зенита» со «Спартаком». Меня поразил стадион и поддержка болельщиков»

Маркизио: «Я видел матч «Зенита» со «Спартаком». Меня поразил стадион и поддержка болельщиков»

3 сентября 2018, 22:50
13

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал переход в российский клуб. О трансфере объявили сегодня.

«У меня не было сомнений по поводу перехода в «Зенит». Мне понравился клуб, понравились его амбиции.

Уйдя из «Ювентуса», обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности. Я видел вчерашний матч, меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали «Зенит», – сказал Маркизио.

Маркизио – о «Зените»: «Великий клуб. Самый амбициозный проект»

Официально: Маркизио – игрок «Зенита»

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Маркизио Клаудио
Комментарии (13)
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Project Бабангида
1536005082
матч реально получился огненный! при этом бесшабашности не наблюдалось. убивались за каждый сантиметр пространства. мне чем то битву интер - милан из 90х напомнил
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Рубик Докоян
1536005632
Будем надеяться, что наш чемпионат пополнился игроком европейского уровня. Его впечатлил стадион и атмосфера на нём, а нас он пусть впечатлит своим футбольным интеллектом, техничной игрой и шикарными пасами.
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ВикторВВ
1536005691
Ещё бы тебе перевели ту поддержку)))
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mutabor0992
1536011023
Тебя поразило количество нулей в контракте...Физдабол!
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Мары
1536029171
Это ничего. Ты ещё поддержку команды в паре Зенит - Анжи не видел. Там полый стадион и поддержка на уровне народных гуляний. Впрочем как и везде..
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Полная Канистра
1536039898
а футбол хоть смотрел??? если да то какого мнения о нём
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neveldomha
1536040100
Старый конь борозды не испортит. Пример, 37 летний Аршавин, играющий в Кайрате. Ему 15 минут достаточно, чтобы сделать результат. Маркизио на 5 лет моложе.
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zigbert
1536067907
Об игре почему то ничего не сказал.
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