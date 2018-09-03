Маркизио: «Я видел матч «Зенита» со «Спартаком». Меня поразил стадион и поддержка болельщиков»

Об игре почему то ничего не сказал.
Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал переход в российский клуб. О трансфере объявили сегодня.
«У меня не было сомнений по поводу перехода в «Зенит». Мне понравился клуб, понравились его амбиции.
Уйдя из «Ювентуса», обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности. Я видел вчерашний матч, меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали «Зенит», – сказал Маркизио.
Маркизио – о «Зените»: «Великий клуб. Самый амбициозный проект»
Официально: Маркизио – игрок «Зенита»