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    Маркизио: «Я видел матч «Зенита» со «Спартаком». Меня поразил стадион и поддержка болельщиков»

    Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал переход в российский клуб. О трансфере объявили сегодня.

    «У меня не было сомнений по поводу перехода в «Зенит». Мне понравился клуб, понравились его амбиции.

    Уйдя из «Ювентуса», обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности. Я видел вчерашний матч, меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали «Зенит», – сказал Маркизио.

    Маркизио – о «Зените»: «Великий клуб. Самый амбициозный проект»

    Официально: Маркизио – игрок «Зенита»

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.09.2018 22:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 16:31

      Об игре почему то ничего не сказал.

      2
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 4 сентября 2018, 08:48

      Старый конь борозды не испортит. Пример, 37 летний Аршавин, играющий в Кайрате. Ему 15 минут достаточно, чтобы сделать результат. Маркизио на 5 лет моложе.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 сентября 2018, 08:44

      а футбол хоть смотрел??? если да то какого мнения о нём

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 сентября 2018, 05:46

      Это ничего.
      Ты ещё поддержку команды в паре Зенит - Анжи не видел.
      Там полый стадион и поддержка на уровне народных гуляний.
      Впрочем как и везде..

      4
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 4 сентября 2018, 00:43

      Тебя поразило количество нулей в контракте...Физдабол!

      -2
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 3 сентября 2018, 23:14

      Ещё бы тебе перевели ту поддержку)))

      -2
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > ZenitGunner 3 сентября 2018, 23:31

      Я думаю он имел ввиду что зенитовские кричалки из четверти матча были не как поддержка клуба, а просто оскорблением в адрес кб

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > GoldPlayFIFARus9 3 сентября 2018, 23:37

      вопли кучки фанатов из виражей имеют место быть везде, так что Маркизио это не шокирует. По-настоящему массовых быдло-кричалок не было. Таких как, например, я слышал на матче Баварии со Штутгартом в 2007, когда полстадиона орало Хайль Гитлер. Или как в 1984 году, когда треть стадиона Кирова орала неприличные стихи в адрес болельщиков гостей (сочиненные для всех команд высшей лиги чемпионата СССР, кроме Пахтакора, потому что оттуда к нам не ездили).

      2
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > ZenitGunner 3 сентября 2018, 23:52

      Я ничего не думаю,я просто растолковал(на сколько я понял) что сказал парень))

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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли > Вомбат 4 сентября 2018, 00:17

      И от Пахтакора ездили.

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > ZenitGunner 4 сентября 2018, 08:26

      Не не не, тут все норм, они футболисты, профессионалы!
      Я про то что именно кричали фанаты обеих команд, в адрес друг друга!))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 сентября 2018, 23:13

      Будем надеяться, что наш чемпионат пополнился игроком европейского уровня. Его впечатлил стадион и атмосфера на нём, а нас он пусть впечатлит своим футбольным интеллектом, техничной игрой и шикарными пасами.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 3 сентября 2018, 23:04

      матч реально получился огненный! при этом бесшабашности не наблюдалось. убивались за каждый сантиметр пространства. мне чем то битву интер - милан из 90х напомнил

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