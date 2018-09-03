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    Черчесов: «Настраиваемся выиграть каждый матч в Лиге наций»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от Лиги наций. Соперниками россиян в группе 2 по лиге В будут сборные Турции и Швеции.

    «По сравнению с последним матчем с Турцией различий много. Тогда был подготовительный период — это раз. Посмотрите на составы команд — это два. Ну и третье различие в том, что сейчас начинается официальный турнир, за который начисляются очки.

    Скажу банальность, но настраиваемся выиграть каждый матч в Лиге наций. Есть турнир, сегодня мы в нем во второй лиге, я это так называю. Надо выходить в первую», – сказал Черчесов.

    Матч против Турции пройдет 7 сентября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2018 20:22
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 3 сентября 2018, 21:56

      Надо развивать успех после домашнего чемпионата

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 сентября 2018, 20:32

      Кокорин банально хмыкнул..
      "Без меня муйня обойдётся."
      а ведь не обойдётся..

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