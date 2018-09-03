Черчесов: «Настраиваемся выиграть каждый матч в Лиге наций»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от Лиги наций. Соперниками россиян в группе 2 по лиге В будут сборные Турции и Швеции.

«По сравнению с последним матчем с Турцией различий много. Тогда был подготовительный период — это раз. Посмотрите на составы команд — это два. Ну и третье различие в том, что сейчас начинается официальный турнир, за который начисляются очки.

Скажу банальность, но настраиваемся выиграть каждый матч в Лиге наций. Есть турнир, сегодня мы в нем во второй лиге, я это так называю. Надо выходить в первую», – сказал Черчесов.

Матч против Турции пройдет 7 сентября.