Все футболисты сборной России прибыли в Новогорск. Команда начала подготовку к ближайшим играм

Футболисты сборной России в полном составе прибыли в Новогорск.

На тренировочной базе в Подмосковье команда с 3 по 5 сентября будет готовиться к ближайшим матчам. После сборная вылетит на матч Лиги наций с Турцией, который состоится 7 сентября в Трабзоне.

По возвращении домой российская команда проведет товарищескую игру с Чехией. Она пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону.