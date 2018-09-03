Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Все футболисты сборной России прибыли в Новогорск. Команда начала подготовку к ближайшим играм

    Футболисты сборной России в полном составе прибыли в Новогорск.

    На тренировочной базе в Подмосковье команда с 3 по 5 сентября будет готовиться к ближайшим матчам. После сборная вылетит на матч Лиги наций с Турцией, который состоится 7 сентября в Трабзоне.

    По возвращении домой российская команда проведет товарищескую игру с Чехией. Она пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2018 13:35
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 4 сентября 2018, 04:03

      Кто-нибудь объяснит , почему сначала официальный матч , а через 3 дня товарищеский-тренировочный, а не наоборот, как по мне так глупо. Вначале отрезали , потом примерели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Васьок86 3 сентября 2018, 16:07

      чувак на заднем плане нормально так ножку тянет))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 3 сентября 2018, 15:17

      Вопрос на засыпку- ПОЧЕМУ НЕ ВЫЗВАН ЧАЛОВ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +597

      Krd123 > Всем привет, я тут время 3 сентября 2018, 15:30

      Зато заболотный , Мега бомбардир

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17862

      ilichkadr 3 сентября 2018, 14:09

      Похоже, что матч Лиги наций с Турцией показывать по общедоступному каналу " МАТЧ!" не собираются.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > ilichkadr 3 сентября 2018, 14:09

      По первому покажут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17862

      ilichkadr > Dimka_Foxy 3 сентября 2018, 14:49

      Я в курсе, что по 1-му показывают. Я о другом. С одной стороны плачут, что убыточный канал, а с другой показывают всех и вся кроме своего чемпионата. Не думаю, что показ Турция -Россия стоит дороже, чем Чехия - Украина или Италия - Польша. 7-го сентября МАТЧ показывает 4 матча Лиги Наций и 2 товарищеских матча Португалия - Хорватия, Шотландия - Бельгия.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > ilichkadr 3 сентября 2018, 16:23

      Те матчи о которых ты написал, интереснейшие! А смысл им показывать Россию, если она будет показана на более влиятельном канале.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11