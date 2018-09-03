Все футболисты сборной России прибыли в Новогорск. Команда начала подготовку к ближайшим играм

Кто-нибудь объяснит , почему сначала официальный матч , а через 3 дня товарищеский-тренировочный, а не наоборот, как по мне так глупо. Вначале отрезали , потом примерели
Футболисты сборной России в полном составе прибыли в Новогорск.
На тренировочной базе в Подмосковье команда с 3 по 5 сентября будет готовиться к ближайшим матчам. После сборная вылетит на матч Лиги наций с Турцией, который состоится 7 сентября в Трабзоне.
По возвращении домой российская команда проведет товарищескую игру с Чехией. Она пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону.
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— Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.