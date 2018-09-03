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    «Наполи» пропустил шесть голов с Серии А после шести ударов в створ ворот

    В прошедшее воскресенье состоялся матч третьего тура итальянской Серии А, в котором встречались «Сампдория» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 3:0.

    В трех первых турах чемпионата Италии неаполитанцы пропустили шесть голов после шести ударов в створ ворот. «Наполи» имеет на своем счету победы над «Миланом» (3:2) и «Лацио» (2:1).

    Голкипер Давид Оспина пропустил в двух своих играх пять голов, на счету Орестиса Карнезиса – один гол в одной игре.

    Источник: Opta

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    03.09.2018 08:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 11:24

      Многовато ,тем более для одного из лидеров итальянской СерииА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 11:53

      вратарь видимо проводил худший матч в карьере.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 3 сентября 2018, 10:43

      Сильно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 3 сентября 2018, 10:11

      ДОГОВОРНЯКИ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 сентября 2018, 10:06

      Странно все как то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 3 сентября 2018, 09:55

      лохи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +545

      kachan63 3 сентября 2018, 09:33

      Гнать Оспину в шею!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 сентября 2018, 09:00

      Неожиданное поражение Наполи...

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 3 сентября 2018, 08:52

      Что-то не везёт...

      1
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