«Наполи» пропустил шесть голов с Серии А после шести ударов в створ ворот

В прошедшее воскресенье состоялся матч третьего тура итальянской Серии А, в котором встречались «Сампдория» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 3:0.

В трех первых турах чемпионата Италии неаполитанцы пропустили шесть голов после шести ударов в створ ворот. «Наполи» имеет на своем счету победы над «Миланом» (3:2) и «Лацио» (2:1).

Голкипер Давид Оспина пропустил в двух своих играх пять голов, на счету Орестиса Карнезиса – один гол в одной игре.