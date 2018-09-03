Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Динамо» Киев занимает предпоследнее место по забитым голам в сезоне УПЛ

    Накануне состоялся матч седьмого тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» встречалось с «Карпатам». Игра завершилась со счетом 0:2.

    После этой встречи на счету столичного клуба лишь пять забитых голов. Хуже показатель только у киевского «Арсенала» (4 гола). «Шахтер» в семи играх забил 18 голов, «Александрия» – 10, «Заря» – 9.

    В турнирной таблице УПЛ «Динамо» занимает третье место, имея игру в запасе.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2018 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 сентября 2018, 08:28

      Хацкевич подал в отставку. Наверное, это правильно. То, что не прошли Аякс, это волне нормально, а вот в УПЛ чёрти-что творят. С другой стороны, при текущем составе исполнителей сложно требовать от команды много. Хотя, опять же, пример Зари показывает, что даже с ноунеймами можно выходить в групповой этап еврокубков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 сентября 2018, 07:35

      Спасибо Карпатам за ставочку))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11