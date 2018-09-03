«Динамо» Киев занимает предпоследнее место по забитым голам в сезоне УПЛ

Накануне состоялся матч седьмого тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» встречалось с «Карпатам». Игра завершилась со счетом 0:2.

После этой встречи на счету столичного клуба лишь пять забитых голов. Хуже показатель только у киевского «Арсенала» (4 гола). «Шахтер» в семи играх забил 18 голов, «Александрия» – 10, «Заря» – 9.

В турнирной таблице УПЛ «Динамо» занимает третье место, имея игру в запасе.