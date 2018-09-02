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    Луценко и Панченко – в атаке «Динамо», Козлов и Мишкич сыграют впереди у «Оренбурга»

    «Динамо» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.

    «Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Рауш, Соу, Тетте, Черных, Луценко, Панченко.

    «Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.

    Встреча пройдет на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    02.09.2018 15:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -33

      uvarokarim 2 сентября 2018, 18:03

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://nnna.ru/blogdk

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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 15:51

      Козлов очень интересный нап.

      5
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      Рейтинг: +100737

      zigbert > shlomo 2 сентября 2018, 21:48

      Увы Динамо было сильнее.

      3
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