Луценко и Панченко – в атаке «Динамо», Козлов и Мишкич сыграют впереди у «Оренбурга»

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://nnna.ru/blogdk
«Динамо» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Рауш, Соу, Тетте, Черных, Луценко, Панченко.
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.
Встреча пройдет на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 16:30 по московскому времени.
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