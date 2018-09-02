Луценко и Панченко – в атаке «Динамо», Козлов и Мишкич сыграют впереди у «Оренбурга»

«Динамо» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Рауш, Соу, Тетте, Черных, Луценко, Панченко.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.

Встреча пройдет на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 16:30 по московскому времени.

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