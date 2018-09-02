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  • Ловчев: «Фернандеш и Фарфан уже не те, которые кому-то что-то доказывали. Крыховяк станет таким же»

Ловчев: «Фернандеш и Фарфан уже не те, которые кому-то что-то доказывали. Крыховяк станет таким же»

2 сентября 2018, 08:12
11

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал претензии в адрес игроков «Локомотива» после матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«С точки зрения зрелищности матч удался, особенно концовка. А с точки зрения качества… Знаете, опытные игроки должны все время поддерживать себя на определенном уровне. А у меня впечатление, что в «Локомотиве» они стали чемпионами — и больше их ничего не интересует.

Вот Фернандеш обыграл кого-то — и кайфует от этого. А там, где надо пластаться, добавить, он этого не делает. И Фарфан такой же. Они теперь не те, которые кому-то что-то доказывали.

В то же время смотрю на Крыховяка — как он борется за мяч, как несся в штрафную, когда заработал пенальти. И понимаю, что это он на новенького это делает. Потом станет таким же, как нынешние Фернандеш, Фарфан. Наверное, их захватит Лига чемпионов. Но ведь эти люди должны играть все время так, чтобы молодые понимали, что нельзя не добежать, ногу не жестко поставить, на игру безрадостным выйти.

Возможно, я придираюсь к нашим командам. Но смотрю иностранный футбол и вижу, что там мастера. И когда кто-то выпадает, его просто не ставят. У нас не так. И у нас много подмастерьев», — написал Ловчев на своей странице в Facebook.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Фарфан Джефферсон Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1535866775
У нас много подмастерья с зарплатами мастеров и топ-мастеров. С такими контрактами чего им тут ломаться и упираться кому-то что-то доказывая.
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RedWhiteFans2
1535867087
Поплыл Локомотив.
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general.lizyukov
1535869547
Ещё один "эксперт", за плечами которого... А что за плечами? Одно чемпионство СССР, кубок, участие в играх за сборную. Всё? Теперь этого достаточно, что ли, чтобы быть экспертом?
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Полная Канистра
1535870176
вся беда таких игроков слишком большие бабки какого чёрта пыхтеть на поле от этого сумма не меняется на карточке
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тщмек 19
1535870313
То же самое они говорили и о сборной. Которая сделала в разы больше, чем эти эксперты в свое время.
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OfaZavr
1535876967
прав Ловчев, тоже это заметил. как была видна работа и желание Фарфана и Фернандеша в прошлом сезоне и как все стало сейчас.
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multiscan
1535879306
А он таким ещё не стал? Я, например, ничего от него пока толкового не увидел. Но вопли: "Крыховяк, Крыховяк!..." доносятся отовсюду.
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zigbert
1535885756
Причины такой игры возможно кроются внутри команды. Семин опытный специалист и найдет верное решение. Пока еще рано называть ситуацию "критической".Вся борьба еще впереди и все еще поправимо.
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Театрал
1535891100
Но пока Крыховяк немногочисленное светлое пятно в игре Локо. Без него могли бы ещё меньше очков набрать
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Князев
1535893748
Правильно! Не те и Миранчуки. Посадить на лавку и выпустить на игру молодых, может забегают. А Смолова сразу надо отчислять. Он прожжёный лентяй, в борьбу не вступает, не открывается, за мячём не бежит. 9 млн. выкинули собаке под хвост!!!
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