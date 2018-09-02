Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Фернандеш и Фарфан уже не те, которые кому-то что-то доказывали. Крыховяк станет таким же»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал претензии в адрес игроков «Локомотива» после матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

    «С точки зрения зрелищности матч удался, особенно концовка. А с точки зрения качества… Знаете, опытные игроки должны все время поддерживать себя на определенном уровне. А у меня впечатление, что в «Локомотиве» они стали чемпионами — и больше их ничего не интересует.

    Вот Фернандеш обыграл кого-то — и кайфует от этого. А там, где надо пластаться, добавить, он этого не делает. И Фарфан такой же. Они теперь не те, которые кому-то что-то доказывали.

    В то же время смотрю на Крыховяка — как он борется за мяч, как несся в штрафную, когда заработал пенальти. И понимаю, что это он на новенького это делает. Потом станет таким же, как нынешние Фернандеш, Фарфан. Наверное, их захватит Лига чемпионов. Но ведь эти люди должны играть все время так, чтобы молодые понимали, что нельзя не добежать, ногу не жестко поставить, на игру безрадостным выйти.

    Возможно, я придираюсь к нашим командам. Но смотрю иностранный футбол и вижу, что там мастера. И когда кто-то выпадает, его просто не ставят. У нас не так. И у нас много подмастерьев», — написал Ловчев на своей странице в Facebook.

    Источник: Facebook.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2018 08:12
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 2 сентября 2018, 16:09

      Правильно! Не те и Миранчуки. Посадить на лавку и выпустить на игру молодых, может забегают. А Смолова сразу надо отчислять. Он прожжёный лентяй, в борьбу не вступает, не открывается, за мячём не бежит. 9 млн. выкинули собаке под хвост!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      Театрал 2 сентября 2018, 15:25

      Но пока Крыховяк немногочисленное светлое пятно в игре Локо. Без него могли бы ещё меньше очков набрать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 13:55

      Причины такой игры возможно кроются внутри команды. Семин опытный специалист и найдет верное решение. Пока еще рано называть ситуацию "критической".Вся борьба еще впереди и все еще поправимо.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 сентября 2018, 12:08

      А он таким ещё не стал? Я, например, ничего от него пока толкового не увидел. Но вопли: "Крыховяк, Крыховяк!..." доносятся отовсюду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 2 сентября 2018, 11:41

      Да,Локо прям расстраивает..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2018, 11:29

      прав Ловчев, тоже это заметил. как была видна работа и желание Фарфана и Фернандеша в прошлом сезоне и как все стало сейчас.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 2 сентября 2018, 09:38

      То же самое они говорили и о сборной. Которая сделала в разы больше, чем эти эксперты в свое время.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 сентября 2018, 09:36

      вся беда таких игроков слишком большие бабки какого чёрта пыхтеть на поле от этого сумма не меняется на карточке

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 2 сентября 2018, 09:25

      Ещё один "эксперт", за плечами которого... А что за плечами? Одно чемпионство СССР, кубок, участие в играх за сборную. Всё? Теперь этого достаточно, что ли, чтобы быть экспертом?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 сентября 2018, 08:44

      Поплыл Локомотив.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11