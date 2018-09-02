Ловчев: «Фернандеш и Фарфан уже не те, которые кому-то что-то доказывали. Крыховяк станет таким же»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал претензии в адрес игроков «Локомотива» после матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«С точки зрения зрелищности матч удался, особенно концовка. А с точки зрения качества… Знаете, опытные игроки должны все время поддерживать себя на определенном уровне. А у меня впечатление, что в «Локомотиве» они стали чемпионами — и больше их ничего не интересует.

Вот Фернандеш обыграл кого-то — и кайфует от этого. А там, где надо пластаться, добавить, он этого не делает. И Фарфан такой же. Они теперь не те, которые кому-то что-то доказывали.

В то же время смотрю на Крыховяка — как он борется за мяч, как несся в штрафную, когда заработал пенальти. И понимаю, что это он на новенького это делает. Потом станет таким же, как нынешние Фернандеш, Фарфан. Наверное, их захватит Лига чемпионов. Но ведь эти люди должны играть все время так, чтобы молодые понимали, что нельзя не добежать, ногу не жестко поставить, на игру безрадостным выйти.

Возможно, я придираюсь к нашим командам. Но смотрю иностранный футбол и вижу, что там мастера. И когда кто-то выпадает, его просто не ставят. У нас не так. И у нас много подмастерьев», — написал Ловчев на своей странице в Facebook.