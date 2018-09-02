Аллегри: «Роналду не забивает? Я доволен тем, что он делает на поле»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 3-го тура Серии А против «Пармы» (2:1) прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду не забивает? Нападающие в Серии А сталкиваются с определенными трудностями, но в целом он провел хорошую игру.

Я доволен тем, что делает Роналду. Перерыв на матчи сборных поможет всем нам заиграть острее», – сказал Аллегри.

Роналду не забивает в чемпионате Италии в течении трех матчей подряд.