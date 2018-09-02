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    Аллегри: «Роналду не забивает? Я доволен тем, что он делает на поле»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 3-го тура Серии А против «Пармы» (2:1) прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду.

    «Роналду не забивает? Нападающие в Серии А сталкиваются с определенными трудностями, но в целом он провел хорошую игру.

    Я доволен тем, что делает Роналду. Перерыв на матчи сборных поможет всем нам заиграть острее», – сказал Аллегри.

    Роналду не забивает в чемпионате Италии в течении трех матчей подряд.

    Источник: Football Italia

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    02.09.2018 00:45
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 2 сентября 2018, 05:08

      Ну и пусть он дальше не забивает, а потом посмотрим как ты запоешь!

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