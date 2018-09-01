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Клопп – об ошибке Алисона: «Предполагал, что это случится»

1 сентября 2018, 17:26
6

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о результативной ошибке голкипера команды Алисона.

В сегодняшнем матче четвертого тура АПЛ с «Лестером» (2:1) бразилец в одном из эпизодов стал обыгрывать футболиста соперника в своей штрафной. В итоге вратарь потерял мяч, что привело к голу.

Этот мяч стал для «Ливерпуля» первым пропущенным в сезоне.

«Я думал, что это случится. Я не предполагал, что это произойдет во время следующего матча.

Он это знает, нам нужно привыкнуть к этому. Мы постоянно отдаем мяч вратарю, но игроку нужно знать, что есть и другие решения.

Джо Гомес, возможно, мог освободиться от мяча, и Алисон мог сделать то же самое. Так оно и есть. Он фантастический вратарь, совершающий фантастические сэйвы. Он не сделал то, что должен был. Но все хорошо», – сказал Клопп.

Алисон привез гол неудачным финтом. Так играет топ-вратарь?

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Лестер Ливерпуль Алиссон Клопп Юрген
Комментарии (6)
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Project Бабангида
1535812953
осмелюсь перевести слова клоппа на русский. "я знаю что мои вратари будут привозить всегда, везде и при любых обстоятельствах, поэтому я надрюкиваю свою отаку таким образом, что бы они смогли забить на один гол больше"
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Фотон
1535813052
А здесь никак нельзя предположить.
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Berikosha
1535814661
игрок за 60 млн, не может допускать такое
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Marley Bob
1535817025
кто то сглазил воротчиков в Ливерпуле.святой водой умыться и все пройдет.
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OfaZavr
1535818468
нужно как-то аккуратнее Алисону действовать а то Юрген может и в Бешикташ отправить)
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zigbert
1535820909
Все хорошо что хорошо кончается и этот мяч не повлиял на результат игры.
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