Клопп – об ошибке Алисона: «Предполагал, что это случится»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о результативной ошибке голкипера команды Алисона.

В сегодняшнем матче четвертого тура АПЛ с «Лестером» (2:1) бразилец в одном из эпизодов стал обыгрывать футболиста соперника в своей штрафной. В итоге вратарь потерял мяч, что привело к голу.

Этот мяч стал для «Ливерпуля» первым пропущенным в сезоне.

«Я думал, что это случится. Я не предполагал, что это произойдет во время следующего матча.

Он это знает, нам нужно привыкнуть к этому. Мы постоянно отдаем мяч вратарю, но игроку нужно знать, что есть и другие решения.

Джо Гомес, возможно, мог освободиться от мяча, и Алисон мог сделать то же самое. Так оно и есть. Он фантастический вратарь, совершающий фантастические сэйвы. Он не сделал то, что должен был. Но все хорошо», – сказал Клопп.

Алисон привез гол неудачным финтом. Так играет топ-вратарь?