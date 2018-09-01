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    Клопп – об ошибке Алисона: «Предполагал, что это случится»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о результативной ошибке голкипера команды Алисона.

    В сегодняшнем матче четвертого тура АПЛ с «Лестером» (2:1) бразилец в одном из эпизодов стал обыгрывать футболиста соперника в своей штрафной. В итоге вратарь потерял мяч, что привело к голу.

    Этот мяч стал для «Ливерпуля» первым пропущенным в сезоне.

    «Я думал, что это случится. Я не предполагал, что это произойдет во время следующего матча.

    Он это знает, нам нужно привыкнуть к этому. Мы постоянно отдаем мяч вратарю, но игроку нужно знать, что есть и другие решения.

    Джо Гомес, возможно, мог освободиться от мяча, и Алисон мог сделать то же самое. Так оно и есть. Он фантастический вратарь, совершающий фантастические сэйвы. Он не сделал то, что должен был. Но все хорошо», – сказал Клопп.

    Алисон привез гол неудачным финтом. Так играет топ-вратарь?

    Источник: BBC

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    01.09.2018 17:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 19:55

      Все хорошо что хорошо кончается и этот мяч не повлиял на результат игры.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 сентября 2018, 19:14

      нужно как-то аккуратнее Алисону действовать а то Юрген может и в Бешикташ отправить)

      6
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 1 сентября 2018, 18:50

      кто то сглазил воротчиков в Ливерпуле.святой водой умыться и все пройдет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 1 сентября 2018, 18:11

      игрок за 60 млн, не может допускать такое

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 17:44

      А здесь никак нельзя предположить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 1 сентября 2018, 17:42

      осмелюсь перевести слова клоппа на русский.
      "я знаю что мои вратари будут привозить всегда, везде и при любых обстоятельствах, поэтому я надрюкиваю свою отаку таким образом, что бы они смогли забить на один гол больше"

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