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    Промес: «Я в «Севилье», чтобы сделать команду сильнее»

    Атакующий игрок «Севильи» Квинси Промес прокомментировал свой летний трансфер в испанский клуб. Голландец перешел из «Спартака».

    «Прием в новом клубе оказался очень теплым. Здесь преданные болельщики, на «Рамон Санчес Писхуан» отличная атмосфера. Я пришел сюда, чтобы сделать команду сильнее», – высказался футболист.

    Промес выступал за «Спартак» с 2014 года (115 матчей в РПЛ, 59 голов).

    Каким мы запомним Квинси Промеса

    12 главных голов Промеса за «Спартак»

    Источник: ФК «Севилья»

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    01.09.2018 06:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 15:59

      Пусть в новом клубе у тебя все сложится Квинси.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 сентября 2018, 09:13

      Промес от скромности не умрет.

      1
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