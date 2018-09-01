Промес: «Я в «Севилье», чтобы сделать команду сильнее»

Атакующий игрок «Севильи» Квинси Промес прокомментировал свой летний трансфер в испанский клуб. Голландец перешел из «Спартака».

«Прием в новом клубе оказался очень теплым. Здесь преданные болельщики, на «Рамон Санчес Писхуан» отличная атмосфера. Я пришел сюда, чтобы сделать команду сильнее», – высказался футболист.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 года (115 матчей в РПЛ, 59 голов).

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