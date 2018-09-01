Да и нафига им кого-то ещё подписывать?Семаку бы разобраться с теми кто ему достался от Манчини.Тот нагрёб под себя всех кого только можно и нельзя..Семак потихоньку определяется с теми кто ему действительно нужен и наводит порядок в команде.Так что о новых покупках можно будет думать разве что только в следующем зимнем трансферном окне.И то брать кого-то только точечно...
31 августа в России закрылось летнее трансферное окно. Единственным клубом РПЛ, который не подписал ни одного игрока, стал «Зенит».
В клуб из аренд вернулись несколько игроков: Артем Дзюба, Олег Шатов, Луиш Нету, Роберт Мак и другие.
«Зенит» не продавал футболистов летом, ряд футболистов ушел в аренду: Иван Новосельцев, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз.
Подробную информацию о трансферах можно посмотреть в материале:
Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте