31 августа в России закрылось летнее трансферное окно. Единственным клубом РПЛ, который не подписал ни одного игрока, стал «Зенит».

В клуб из аренд вернулись несколько игроков: Артем Дзюба, Олег Шатов, Луиш Нету, Роберт Мак и другие.

«Зенит» не продавал футболистов летом, ряд футболистов ушел в аренду: Иван Новосельцев, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз.

Подробную информацию о трансферах можно посмотреть в материале:

Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте