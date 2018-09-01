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    «Зенит» – единственный клуб РПЛ, который не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно

    31 августа в России закрылось летнее трансферное окно. Единственным клубом РПЛ, который не подписал ни одного игрока, стал «Зенит».

    В клуб из аренд вернулись несколько игроков: Артем Дзюба, Олег Шатов, Луиш Нету, Роберт Мак и другие.

    «Зенит» не продавал футболистов летом, ряд футболистов ушел в аренду: Иван Новосельцев, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз.

    Подробную информацию о трансферах можно посмотреть в материале:

    Таблица летних трансферов РПЛ. Все переходы в одном месте

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2018 01:14
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 1 сентября 2018, 16:44

      Да и нафига им кого-то ещё подписывать?Семаку бы разобраться с теми кто ему достался от Манчини.Тот нагрёб под себя всех кого только можно и нельзя..Семак потихоньку определяется с теми кто ему действительно нужен и наводит порядок в команде.Так что о новых покупках можно будет думать разве что только в следующем зимнем трансферном окне.И то брать кого-то только точечно...

      4
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      Рейтинг: +709

      monser08 > Krossmen73 1 сентября 2018, 16:57

      Хорошо бы к тому времени остаться в Еврокубках и не потерять шансы в ЧР. В Семака все верят ,но задачи не слабые перед ним, а опыта маловато. Удачи.

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > monser08 1 сентября 2018, 17:14

      Если у руководства Зенита хватит терпения и дать время Богданычу построить команду,то толк должен быть.Пусть даже ценой потери одного сезона.Как -то Палыч Сёмин говорил что для полноценного построения команды тренеру и игрокам нужно не меньше 1,5-2 лет.Тогда это будет команда на долгую перспективу.Только есть ли у Семака эти полтора-два года....вопрос.

      1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 1 сентября 2018, 15:34

      не ужто сбылось и газпром перевел Зеньку на эконом класс. блин приходить иностранный тренер и ему покупают кого попало и в любом количестве, назначили своего иии будь добр поработай с этой командой что есть. может мне толко кажется но у Зеньки нету запаса прочности. Семак молодец делает шоколадку из го.на. пока

      -1
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      Рейтинг: +15

      Аексей Борисов > Spartak №1 1 сентября 2018, 16:12

      городишко-паразит москву давно надо перевести на эконом режим. Остальная Россия уже не справляется с оплатой ее прихотей, то есть "грандиозных проектов"

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 15:29

      Сейчас Зениту не до покупок. Разобраться надо с игроками в наличии. А вопрос этот надо задать руководству Зенита.

      5
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      Рейтинг: +68

      ribo93 1 сентября 2018, 15:05

      эконом режим

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 1 сентября 2018, 11:00

      что то из области фантастики..невероятное очевидно.

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 > Vladarg 1 сентября 2018, 15:35

      невероятно но факт

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 сентября 2018, 10:38

      видимо решили не покупать только ради того чтобы купить. если не получилось взять тех кого хотели то зачем набирать шлак от которого через год избавляться придется.

      9
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 сентября 2018, 10:33

      нет селекционной работы вообще понабрали всяких Рибалт самозванцев

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 сентября 2018, 08:53

      Ну и ладно, хватит хлам покупать. Мак и Эрнандес не соответствуют уровню клуба. Надо их зимой спихнуть и вводить собственных воспитанников, таких как Кузя. Ну и отремонтируются скоро Жирик, Шатов и Кока. Думаю, после матчей сборной войдут в строй.

      0
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      Рейтинг: +2525

      Челнинец 1 сентября 2018, 08:26

      Зато в прошлый годы набрали все и вся!

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      Рейтинг: +2390

      baden69 1 сентября 2018, 08:08

      По количеству игроков у Зенита на два с лишним состава, а по качеству, в обороне играть некому...

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