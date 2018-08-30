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Семак: «Мы хотели обойтись в Мольде малой кровью»

30 августа 2018, 23:13
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ответного матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Мольде» (1:2) заметил, что его команда стремилась добиться нужного результата малой кровью.

«В целом игроки «Мольде» продемонстрировали сегодня сумасшедшую мотивацию. Нам же после 3:1 дома и после забитого мяча здесь войти в игру оказалось достаточно непросто.

Слишком малой кровью хотели обойтись, но так не бывает. Повторюсь, у нас абсолютно обычная команда», – сказал Семак.

Следующий матч «Зенит» проведет со «Спартаком».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Мольде Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
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Рубик Докоян
1535660347
Повода предостаточно, чтобы многим напихать при разборе игры. Команда -то средняя, да "личка" у многих как у топовых игроков... Есть определённый уровень ниже которого команда не должна опускаться как в играх на выезде с "Динамо" Минск и "Мольде".
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Рубик Докоян
1535662263
Главное, чтобы не получилось кровопускание в матче со "Спартаком"...
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жеха87
1535665124
Видно что тяжело 2 раза в неделю играть! Мевля конечно медленный и не уровень,с Нету одного поля ягоды
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AArmeets
1535688384
Получилось так, как обычно. Нет и тени удивления. Перефразируя дедушку Крылова, можно сказать : "А вы, друзья, (Газпром), хоть разоритесь, - всё в футболисты не годитесь.
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OfaZavr
1535700028
ну вот урок будет на будущее. сейчас редко какого соперника особенно в ЛЕ можно обыграть малой кровью.
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SPARTAK 85
1535703398
Зенит с победой! Хотя последние минуты было тревожно. Они не хотели повторить выезд в Минск, но вполне могли. Хорошо, что все хорошо.
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zigbert
1535722430
С победой Зенит.
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