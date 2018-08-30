Семак: «Мы хотели обойтись в Мольде малой кровью»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ответного матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Мольде» (1:2) заметил, что его команда стремилась добиться нужного результата малой кровью.

«В целом игроки «Мольде» продемонстрировали сегодня сумасшедшую мотивацию. Нам же после 3:1 дома и после забитого мяча здесь войти в игру оказалось достаточно непросто.

Слишком малой кровью хотели обойтись, но так не бывает. Повторюсь, у нас абсолютно обычная команда», – сказал Семак.

Следующий матч «Зенит» проведет со «Спартаком».